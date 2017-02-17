В «Вконтакте» создана группа по поиску Романа Самборского, 30-летнего жителя Бердска, который пропал в Шерегеше 13 февраля. В группе опубликовали номера карт и телефонов, куда можно перечислять деньги для поиска Романа.

А деньги нужны на аренду жилья, оплату волонтерам (не все работают бесплатно) и бензина приехавшим, распечатку листовок с информацией о пропавшем. Да и, наконец, Валерии, которая до сих пор находится в Шерегеше с 5-месячным сыном. В пятницу, как она сама рассказала, к ней должен приехать ее отец. Наверное, ей будет легче.

Лера благодарит всех, кто уже перечислил ей деньги.

— Новостей нет, сейчас я пойду снова к следователям! Листовки сегодня снова были расклеены и в Шерегеше, и в Таштаголе и Чугунаше! Я не сдаюсь! И вы тоже!!! Верю в Ромку и в нас, что мы очень скоро его обнимем!!! И обязательно немножко поругаем!)) Найду живым! — написала в пятницу, 17 февраля, Лера Самборская в «Вконтакте» всем, кто ищет ее мужа или вместе с ней на расстоянии надеется на положительный результат.

Люди из разных городов откликаются на Лерину беду: Омск, Новокузнецк, Новосибирск, Мыски, Бердск. Добровольцы кооперируются, чтобы вместе доехать до места поиска и «спать хоть на полу». Кто-то предлагает помощь в распечатке листовок с ориентировкой, кто-то готов просто довезти волонтеров до горнолыжного курорта, кто-то молится. Другие сбрасывают телефон владельца вертолета, дают координаты шамана

А кто-то предлагает не верить ясновидящей, которая говорит, что видела Романа живым в каком-то заброшенном здании с тремя мужчинами. Некоторые полагают, что «мужик загулял» и специально не выходит на связь.

Его бывшая коллега Юлия Астапкова опровергает эти домыслы: — Мы не так давно работали с Ромой вместе, и то, КАК и что он говорил про свою семью и жену, вы не понимаете. Не мог после этого человек просто собраться и уйти от нее… Он очень хороший парень!Я не верю, и вы не думайте так!

Валерия, как может, координирует работу поисковиков и умудряется нянчить ребенка: — Ребят ну пока не стемнело сгруппируйтесь самостоятельно, у кого есть возможность поищите на горе, на скрытых склонах… Каждая секунда дорога. Сохраняйте спокойствие! Я найду его! Сейчас у меня есть два ориентира, где он может быть, одно место (не свалка) подтверждают многие, что он где-то там! Мне сейчас нужны люди!! Прям сейчас на Дзержинского, 24Б с фонарями.

По словам Леры, сейчас полицейские его телефон — ждут результатов от оператора связи. В полиции сказали, что использовать служебных собак уже не эффективно, дескать, запах уже пропал.

Тем не менее, как пояснили «Курьер. Среда. Бердск» в главке МВД по Кемеровской области 17 февраля, поиски Романа Самборского в Таштагольском районе продолжаются и «будут продолжены до его обнаружения».

На сегодняшний день в поисках пропавшего без вести Романа Самборского принимают участие сотрудники полиции, спасатели, волонтеры. В ходе поисковых мероприятий сотрудниками полиции была получена запись с видеорегистратора, который запечатлел мужчину, похожего на разыскиваемого, идущего по дороге в направлении от поселка Шерегеш, — прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» в кемеровском областном управлении МВД.

Официально

Сотрудниками отдела МВД России по Таштагольскому району разыскивается без вести пропавший Самборский Роман Владимирович, 23.06.87 года рождения, житель города Бердск Новосибирской области. 13 февраля 2017 года он поехал кататься на сноуборде по необорудованным склонам горы Зеленой в поселке Шерегеш и не вернулся.

ПРИМЕТЫ: на вид 25-30 лет, рост около 180 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза серо-голубые.

ОДЕТ: спортивный горнолыжный костюм темно-синего цвета со вставками серо-голубого цвета на груди в виде ромба, карманы куртки на молнии серо-голубого цвета, надпись куртке в районе левого плеча «H2O» серо-голубого цвета, зимние спортивные ботинки черно-серого цвета на шнуровке, черные перчатки, защитный горнолыжный шлем, оборудованный видео камерой «GO PRO», очки защитные горнолыжные с желтой линзой. При себе имел красный рюкзак, в котором находились: кофта, носки, ноутбук, сотовый телефон «Хайвей», зарядное устройство, деньги в сумме 3 000 рублей, возможно, паспорт.

Граждан, знающих что-либо о местонахождении Романа Самборского, просим сообщить по телефонам в Таштаголе: 8-(38473)-3-02-02, 3-27-82, 6-51-02, 02; 8-913-429-17-87; 8-983-214-96-35.

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