На сайте afishanso.ru вы можете узнать подробную афишу всех событий ближайших выходных.

В Бердске на выходных пройдут Зимние сельские игры ХХII на нескольких площадках.

В Бердске в субботу можно будет посетить выставку живых бабочек.

Новосибирцы и бердчане в субботу могут увидеть, как производят Coca-Cola.

Вячеслав Бутусов со своей группой выступит в ДК «Железнодорожников».

Не пропустите премьеры фильмов и спектаклей. В кино покажут фильм «Гуляй, Вася!» и «На пятьдесят оттенков темнее».

На сайте вы сможете увидеть фотоотчеты с различных культурных, спортивных и других интересных событий. Или присылать свои. В фоторепортаж можно отправлять до 40 снимков. Для рекламодателей предусмотрена возможность разместить баннеры и статьи.

На сайте Афиша есть информация о мероприятиях в других городах — Искитиме, Новосибирске. Вписав в адресную строку www.afishanso.ru, вы попадете на новый сайт, у которого есть второй домен www.afisha-berdsk.ru.

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