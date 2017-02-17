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На сайте afishanso.ru вы можете узнать подробную афишу всех событий ближайших выходных.
В Бердске на выходных пройдут Зимние сельские игры ХХII на нескольких площадках.
В Бердске в субботу можно будет посетить выставку живых бабочек.
Новосибирцы и бердчане в субботу могут увидеть, как производят Coca-Cola.
Вячеслав Бутусов со своей группой выступит в ДК «Железнодорожников».
Не пропустите премьеры фильмов и спектаклей. В кино покажут фильм «Гуляй, Вася!» и «На пятьдесят оттенков темнее».
На сайте вы сможете увидеть фотоотчеты с различных культурных, спортивных и других интересных событий. Или присылать свои. В фоторепортаж можно отправлять до 40 снимков. Для рекламодателей предусмотрена возможность разместить баннеры и статьи.
На сайте Афиша есть информация о мероприятиях в других городах — Искитиме, Новосибирске. Вписав в адресную строку www.afishanso.ru, вы попадете на новый сайт, у которого есть второй домен www.afisha-berdsk.ru.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 февраля 2017 г. [17:25]
[17:25] Зимние сельские игры пройдут в Бердске
[17:20] Мошенники: 12 тыс. рублей отдала за ионизатор с тошнотворным запахом пенсио...
[17:00] Патриарх Кирилл: передача Исаакия РПЦ — это символ примирения народа
[17:25] Зимние сельские игры пройдут в Бердске
[17:20] Мошенники: 12 тыс. рублей отдала за ионизатор с тошнотворным запахом пенсио...
[17:00] Патриарх Кирилл: передача Исаакия РПЦ — это символ примирения народа
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