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Зимние сельские игры пройдут в Бердске

На сайте afishanso.ru вы можете узнать подробную афишу всех событий ближайших выходных.

В Бердске на выходных пройдут Зимние сельские игры ХХII на нескольких площадках.

В Бердске в субботу можно будет посетить выставку живых бабочек.

Новосибирцы и бердчане в субботу могут увидеть, как производят Coca-Cola.

Вячеслав Бутусов со своей группой выступит в ДК «Железнодорожников».

Не пропустите премьеры фильмов и спектаклей. В кино покажут фильм «Гуляй, Вася!» и «На пятьдесят оттенков темнее».

На сайте вы сможете увидеть фотоотчеты с различных культурных, спортивных и других интересных событий. Или присылать свои. В фоторепортаж можно отправлять до 40 снимков. Для рекламодателей предусмотрена возможность разместить баннеры и статьи.

На сайте Афиша есть информация о мероприятиях в других городах — Искитиме, Новосибирске. Вписав в адресную строку www.afishanso.ru, вы попадете на новый сайт, у которого есть второй домен www.afisha-berdsk.ru.

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Зимние сельские игры пройдут в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 февраля 2017 г. [17:25]

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Курьер.Среда.Бердск

[17:25] Зимние сельские игры пройдут в Бердске

[17:20] Мошенники: 12 тыс. рублей отдала за ионизатор с тошнотворным запахом пенсио...

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[17:00] Патриарх Кирилл: передача Исаакия РПЦ — это символ примирения народа


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Погода в Бердске

Днем: -11 C°, ветер: 5.3 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 40%, облачность: 82%

17 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -10 C°, ветер: 7.2 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 76%

18 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -10 C°, ветер: 6.4 м.с.

Пасмурно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 80%

19 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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