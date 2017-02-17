Деньги за «чудодейственный» аппарат для очистки воздуха и воды не может вернуть 68-летняя пенсионерка из Бердска Любовь Тарасова. За озонатор-ионизатор «Трио» она заплатила 11 600 рублей. Но прибор вызывает у нее сильную тошноту. Пользоваться им невозможно.

— 18 января группа людей ходила по подъездам нашего дома — Вокзальная,10, приглашали нас на собрание. Время было полчетвертого, дома были одни пенсионеры. И вот мы собрались. И нам начали зачитывать права и обязанности по медицинскому полису. А в конце началась агитация. Мол, вот, на несколько домов в прошлом году выделено несколько аппаратов — ионизаторов кислорода. Расхвалили нам этот прибор. Сказали, что он стоил дороже, но нам сделают скидку и продадут за 11 600 рублей, — вспоминает Любовь Викторовна.

Пенсионерке стало интересно — что же это за аппарат такой. Мужчины, разрекламировавшие озонатор, с радостью согласились его показать. Быстренько включили чудо-прибор — все работает. Правда, инструкцию зачитывать не стали.

— Как его включили, меня сразу затошнило. Такой противный запах! Но я подумала, что это первый раз только так. Думала, пройдет. Я знаю, что такое озон, знаю, что он обладает бактерицидным действием. Все равно купила. Мне сунули бумаги — распишитесь. Выдали квитанции. Я расписалась. И все, — говорит Тарасова.

Но неприятный запах не прошел и при последующем использовании озонатора-ионизатора. Аромат доводил пенсионерку до рвоты. Пробовала очистить через него воду — еще хуже. Вода приобретает ужасный вкус. В общем, эксплуатировать аппарат Любовь Викторовна не могла. И решила его вернуть продавцам.

В квитанции Любовь Викторовна отыскала телефон конторы, продававшей чудо-средство. После звонка ее пригласили в офис компании и там попросили написать заявление. Жалобу пообещали рассмотреть в течение 10 дней.

— Я написала, что не могу пользоваться прибором, потому что меня от него тошнит. И раз я не могу им пользоваться, то хочу его вернуть.

В феврале Тарасова получила письменный ответ.

— «На ваше заявление сообщаю, что вы действительно добровольно приобрели озонатор «Трио», предварительно ознакомившись с руководством по эксплуатации данного прибора, о чем свидетельствует ваша личная подпись в гарантийном талоне», — зачитала Любовь Викторовна письмо от продавца. — С инструкцией я не знакомилась! Расписалась, не глядя.

Кроме того, в письменном ответе указали, что пенсионерка должна предоставить «заключение от лечащего врача», подтверждающее противопоказания при использовании озонатора.

— Короче говоря, отписка, — заключает Тарасова.

Любовь Викторовна уверенна, что продавцы таких товаров специально морочат старикам головы и пользуются их доверчивостью. Пожилые люди, особенно с болячками, верят в чудо исцеления очистителем воздуха. И отдают свои кровные как под гипнозом. Тарасова не будет обращаться в полицию. Но считает своим долгом рассказать о своей истории всем. Чтобы другие в эти сети не попадались.

«Курьер. Среда. Бердск» уже писал о подозрительных коробейниках, которые впаривают пенсионерам сомнительные аппараты за большие деньги. Как утверждают эксперты Роспотребнадзора, не стоит покупать дорогостоящие товары прямо в подъезде. Лучше делать это в специализированных магазинах. А перед этим хорошо бы еще посоветоваться с родными и близкими.

Полицейские рекомендуют прерывать контакты с навязчивыми продавцами, которые просятся к вам домой. Многие из них — хорошие психологи, способные убедить человека на любую, даже самую безумную покупку.

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