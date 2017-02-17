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«Передача Исаакиевского собора Санкт-Петербурга в год столетия революционных событий призвана стать символом примирения нашего народа. Когда-то разрушение храмов, массовые убийства верующих стали ужаснейшей страницей национального разделения, теперь мир вокруг возвращенных церквей должен стать олицетворением согласия и взаимного прощения — белых с красными, верующих с неверующими, богатых с бедными», — сказал патриарх на заседании Высшего церковного совета РПЦ в храме Христа Спасителя сегодня, 17 февраля.
Красота Исаакиевского собора, добавил он, «одинаково доходит до сердца каждого человека, независимо от национальностей, убеждений, веры, языка, на котором он говорит».
«Церковь молится о том, чтобы возвращение Исаакия остановило злые помыслы людей, делающих из дома молитвы причину раздора. Верим, что всемилостивый Господь принесет мир и рассеет сомнения, создаваемые по незнанию и неведению», — отметил предстоятель РПЦ.
Ранее власти Санкт-Петербурга решили передать Исаакиевский собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций.
Источник: РИА Новости
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