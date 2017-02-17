Изменятся пути следования коммерческих маршруток № 510 и муниципального автобуса № 2 в Бердске. Транспортный отдел администрации города решил добавил новые остановки в маршруты по просьбам бердчан, рассказала его рукводитель сегодня, 17 февраля, «Курьер. Среда. Бердск».

Горожане давно возмущались, что не могут доехать до погоста в любое время года: общественный транспорт ходил туда только летом и в дни поминовения усопших. Теперь почивших родственников бердчане смогут навестить тогда, когда им это удобно. С 1 марта 2017 года три раза в день до кладбища будет ходить автобус №2. Отправная точка не изменится: пассажиры смогут уезжать от вокзала. Расписание движения мэрия опубликует на своем сайте.

— Второй маршрут возвращается к прежней схеме движения, то есть заезжает на остановку «Санаторий «Бердский». Более того, три рейса в день он делает до остановки «Кладбище» круглогодично — раньше такого не было в Бердске, раньше только в летний период автобус ходил, — рассказывает о новшествах начальник транспортного отдела Надежда Нятина.

По словам Надежды Валерьевны, при планировании графика поездок специалистам нужно было позаботиться о жителях микрорайона Юго-Восточный: для них «двойка» — единственный способ попасть в город. После того, как некоторые рейсы перебросят до кладбища, и без того большой интервал движения в 1 час 10 минут увеличится еще на полчаса. В отдаленный район решили отправить маршрут № 510. Коммерческие «Газели» будут ходить туда уже с понедельника, 20 февраля. Как говорит чиновница, такие нововведения не только порадуют микрорайоновцев, которым будет удобнее добираться на работу и в школу, но и будут выгоднее перевозчикам:

— Ожидание транспорта для жителей Юго-Восточного составит 9-10 минут, плюс в промежатках будет как раз муниципальный автобус, который будет предоставлять льготы. В декабре мы считали пассажиропоток на автобусе №2, и для автобусов большой и средней вместимости, таких как «ПАЗ», он не достаточный. Маршрутки — самое оптимальное транспортное средство.

Микрорайоновцы и обитатели трех соседних садоводств давно просили власть связать их с городом более частыми маршрутами. Но муниципальная «двойка» оставалась для них единственным четырехколесных гостем.

— Проблема возникла давно. Когда дачный автобус на тот момент убирали, и у нас одна «двойка» была — для нас этого недостаточно было, и расписание было неудобное. Мы просили еще один автобус хотя бы на летний период: дачники ездят, и людям на работу надо, но нам не давали, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» председатель ТОС «Юго-Восточный» Наталья Слесарева.

Сейчас в микрорайоне около 500 дворов. В соседних садоводствах «Швейник», «Бытовик» и «Кабачок» насчитывается еще почти полторы сотни семей, которые живут на дачах круглый год. Местные рассчитывают, что с приходом маршрута № 510 их транспортные проблемы разрешатся.

Кстати, ездить в маршрутках и автобусах Бердска скоро станет дороже. Повышение ожидается, говорят в транспортном отделе, но когда именно и на сколько еще неизвестно. Пока подняли цену проезда с 20 до 25 рублей как раз в «газелях» 510, писал «Курьер. Среда. Бердск».

Новости smi2.ru