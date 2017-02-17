Суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего Николая Татарчукова и 24-летнего Александра Гапоненко. Они пытались убить приятеля, чтобы завладеть его автомобилем.

Подсудимые признаны виновными в разбойном нападении в целях хищения чужого имущества, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, в крупном размере. Кроме этого, Татарчуков также признан виновным в покушении на убийство, то есть умышленном причинении смерти другому человеку, сопряженном с разбоем.

Установлено, что в ночь на 23 мая 2016 года Татарчуков и Гапоненко под предлогом оказать им помощь в перевозке вещей, запланировали заманить ранее знакомого в безлюдное место и напасть на него с целью хищения принадлежащего тому автомобиля «Тойота РАВ 4».

— Мужчина с находящимися в автомобиле преступниками согласился помочь им и по их указанию проследовал в СНТ «Зеленый мыс-1», где припарковал автомобиль в указанном ими безлюдном месте. Затем Татарчуков внезапно напал на потерпевшего и, с целью причинить тому смерть, с небольшого расстояния произвел из огнестрельного оружия два прицельных выстрела в область шеи. Татарчуков видел, что мужчина упал на землю и скатился в канаву. После этого Татарчуков и Гапоненко завладели автомобилем «Тойота РАВ 4» с находящимся в нем имуществом, причинив ущерб в крупном размере на общую сумму около 400 тыс. рублей, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Тяжело раненый потерпевший с телесными повреждениями головы, плеча, шеи, лопаточных областей смог доползти до улицы Прокопьевская, где обратился за помощью к своим знакомым, которые оказали ему медицинскую помощь.

Похищенный автомобиль Татарчуков после совершения преступления продал за 30 000 рублей. В судебном заседании подсудимые признали вину частично.

Суд приговорил Татарчукова к лишению свободы на срок 14 лет 9 месяцев с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием первых четырех лет лишения свободы в тюрьме, а оставшейся части в исправительной колонии особого режима. Гапоненко осужден за разбой к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Суд частично удовлетворил иск потерпевшего, взыскал солидарно с Татарчукова и Гапоненко в его пользу почти 600 тыс. рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, и морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.

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