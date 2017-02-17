В время масленичных гуляний в Бердске запрещено продавать алкоголь. Такое постановление издано мэром города Евгением Шестерниным.

26 февраля с 11.00 до 16.00 алкоголь спиртное невозможно будет приобрести в центре и Микрорайоне Бердска. Под запрет попадают все магазины, расположенные на улице Ленина (от улицы Свердлова до улицы Герцена), улице Островского (от улицы Свердлова до улицы Герцена), улице Свердлова (от улицы Островского до улицы Ленина), улице Герцена (от улицы Островского до улицы Ленина), улице М. Горького (от улицы Островского до улицы Ленина), улице К. Маркса (от улицы Свердлова до улицы Герцена). А так же на улице Лунная № 2, 4, 8, 11а, 11б, 14, в Микрорайоне № 19, 44, 45, 45а, 46б, 48а, 49а, 54, 55, 58, 58 к 1, на улице Красная Сибирь (от улицы Лунной до улицы Рогачева).

Информация о запрете алкоголя доведена до розничных предприятий. Магазины должны, в свою очередь, уведомить об этом покупателей. И предложить альтернативу — широкий ассортимент безалкогольных напитков.

Напомним, 26 февраля в Бердске пройдет праздник «Широкая Масленица» с традиционными русскими забавами, поеданием блинов и сжиганием чучела.

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