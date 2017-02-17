В России появятся федеральные регистры медицинских работников и медучреждений. До конца февраля органы здравоохранения регионов должны внести всю необходимую информацию в единую электронную систему. Об этом говорится в письме замминистра здравоохранения РФ Натальи Хоровой, направленном руководителям медицинских организаций. В первое время данные из регистра медработников будут доступны только сотрудникам медучреждений, региональным властям и Минздраву. Но, по словам нескольких собеседников «Известий», в министерстве рассматривают вопрос об открытии части данных всем гражданам.

Федеральный регистр медицинских работников (ФРМР) и федеральный реестр медицинских организаций (ФРМО) должны помочь в решении нескольких важнейших для Минздрава вопросов.

— Регистр собирает всю необходимую информацию о кадровом ресурсе государственной системы здравоохранения. Он позволяет анализировать ситуацию и прогнозировать потребности в кадрах, мониторить профессиональное медицинское образование и аккредитацию, — пояснил руководитель направления «Медицина» в Национальном центре информатизации (НЦИ, дочерняя компания «Ростеха») Александр Корсак. — Кроме того, регистр может служить для идентификации и авторизации врачей в других информационных базах.

ФРМР и ФРМО будут интегрированы с другими информационными системами Минздрава. Например, с федеральным регистром лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека. В ФРМР и ФРМО внесут сведения о медорганизациях, осуществляющих диспансерное наблюдение за ВИЧ-инфицированными пациентами. Там появятся сведения о медработниках и фарморганизациях, имеющих право на отпуск жизненно необходимых лекарственных препаратов, назначаемых для профилактики и лечения ВИЧ-инфекции.

В реестре медучреждений будет указано название организации, ведомственная принадлежность, географические координаты, адрес и др.

Вести регистр медиков будут кадровики медучреждений. Им поручат отслеживать актуальность и полноту данных о своих сотрудниках. В регистр внесут информацию об образовании врача, его специализации, должности, предыдущих местах работы. Там также укажут СНИЛС, паспортные данные и другую информацию.

Региональные министерства здравоохранения смогут получить информацию только о работниках своего региона, а Минздрав будет иметь доступ ко всем данным. Рядовых пользователей к этому регистру пока не допустят. Несколько собеседников «Известий» рассказали, что в Минздраве идет обсуждение этого вопроса.

— Минздрав ведет регистр медработников для решения собственных задач. В то же время по действующему законодательству медицинские организации обязаны на своих сайтах публиковать информацию о врачебном персонале, включая сведения об образовании, профессиональных достижениях, квалификации, специальности. Но в регистре есть и информация для служебного пользования, к ней нельзя дать доступ всем гражданам, — объяснил Александр Корсак.

Собеседник «Известий» отметил, что над возникшей коллизией работают в Минздраве. Решающее слово — будут ли пользователи иметь доступ к реестру медработников — за министерством. В Минздраве от комментариев воздержались.

Гендиректор интернет-сервисов «Педиатр 24/7» и «Онлайн Доктор» Денис Юдчиц отметил, что регистр медработников позволит легко проверить, есть ли у специалиста сертификат врача.

— Будет актуально иметь доступ к регистру, — считает Денис Юдчиц. — Особенно если мы когда-нибудь придем к персональному лицензированию врачей, а не лечебно-профилактических учреждений, как сейчас. В таком регистре, очевидно, заинтересованы профсообщества, ведомства, регуляторы, представители IT-рынка и пациенты.

Руководитель комитета «Интернет+ Медицина» Института развития интернета Георгий Лебедев уверен, что регистр медработников должен быть открытым. Но для обычных пользователей должны быть доступны только основные данные о враче и его квалификации.

— Создание регистра особенно важно для телемедицины, — отметил Георгий Лебедев. — Пациент должен видеть список врачей и выбрать именно того, к кому хочет обратиться за консультацией. Кроме того, должна быть возможность поставить оценку врачу. При выписке электронного рецепта тоже должна формироваться запись о том, кто его выписал. Эта информация позволит получать большие аналитические данные, что пойдет на пользу всей системе здравоохранения.

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