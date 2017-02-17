Бывшего прокурора Искитимского района Геннадия Ситникова второй раз судят за мошенничество. И в качестве потерпевшего вновь выступает бизнесмен из Бердска Игорь Супрун. По версии следствия, Ситников обманным путем похитил у Супруна 200 000 рублей.

Напомним, Игорь Супрун — владелец спа-отеля «Крона». В 2015 году силовики завели ряд уголовных дел, касающихся его бизнеса. В частности, СК проверял, насколько безопасны домики на территории его курорта. В это время сам Супрун отбывал наказание в колонии-поселении в поселке Колывань за связь с несовершеннолетней проституткой.

Судом установлено, что Ситников предложил предпринимателю посодействовать и выступить посредником в передаче денег силовикам, имеющим влияние на ход расследования. Поэтому и сумму взятки назвал внушительную — 15 млн рублей. В противном случае Ситников грозил уголовным преследованием с последующим реальным наказанием.

17 мая 2015 года, за два дня до отставки по выслуге лет, Ситникова задержали в Колывани при передачи ему 10 млн рублей, первой части «взятки». На следующее утро генпрокурор Юрий Чайка уволил Ситникова за нарушение присяги. В суде доказано, что Ситников ввел Супруна в заблуждение, обещая повлиять на его уголовные дела. В действительности прокурор не принимал никаких действий для этого. Ему дали 2,5 года колонии общего режима и штраф в размере 300 тыс. рублей.

Но на этом все не закончилось. Весной 2016 года Игорь Супрун опять обратился в Следственный комитет с заявлением о еще одном факте мошенничества со стороны Ситникова.

— В июне 2016 года было возбуждено уголовное дело, которое расследовалось следователем 2-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Новосибирской области, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник прокурора Бердска Анна Белова. — Утверждено обвинительное заключение прокуратурой Новосибирской области. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии обвинения, в 2013 году Супрун подал прошение о снятии судимости по приговору за попытку дать взятку одному из районных прокуроров Новосибирска (был в его биографии и такой факт взаимодействия с правоохранителями), чтобы тот прекратил дело о его незаконном игорном бизнесе. Силовик от подкупа отказался, а сам бизнесмен получил 3 года условно.

29 мая этого же года Игорь Петрович рассказал об своих намерениях Геннадию Владимировичу по-дружески, во время распития алкогольных напитков (тут стоит добавить, что бизнесмен водил дружбу не только с искитимским прокурором, но и с другими людьми в погонах — например, с экс-начальников ОМВД Бердска Ильей Шипицыным). Ситников предложил ему в этом посодействовать. Дескать, служебные связи и влияние помогут в положительном разрешении ходатайства. А еще прокурор посоветовал коммерсанту прописаться в Искитиме, чтобы дело рассматривалось в Искитимском суде.

Прокурорская помощь, правда, была не бесплатной. Геннадий Владимирович попросил перевести ему 200 000 рублей. Деньги Супрун перевел на личную карточку Ситникова. Факт перевода денежных средств подтвержден в уголовном деле.

— Но Ситников не намеревался совершать какие-либо действия, рассчитывая, что суд самостоятельно удовлетворит ходатайство Супруна о снятии судимости. То есть, он его обманул, — отметила Анна Белова.

Следователи не установили, что Ситников каким-либо образом влиял на исход суда. Однако ходатайство разрешилось в пользу Игоря Петровича. Судимость сняли с него досрочно. Примечательно, что об этом факте «Курьер. Среда. Бердск» сообщал в 2014 году. Тогда по ходатайству СК пересматривалась законность снятия с Супруна судимости. Но Ситников в разговоре с журналистами утверждал, что у суда не было оснований принять иное решение.

200 тыс. рублей Ситников потратил на свое усмотрение. Куда именно — пока неизвестно. Геннадий Владимирович категорически отрицает свою вину. Но, по словам Беловой, соглашается с фактом получения денег — якобы «брал взаймы».

Дело рассматривает Бердский городской суд. В процессе допрошен потерпевший. На очереди — еще около 10 свидетелей и подсудимый. В зал суда Ситникова доставляют не из колонии, а из СИЗО, куда он помещен по ходатайству следствия. Он обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Процесс продолжится 5 апреля.

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