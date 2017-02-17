По поручению своих родственников и друзей ( примерно 20 человек) прошу вернуть «Программу поздравлений» на прежнее время, т.е. на 20-00 часов, а то не успеваем приехать с работы! Просим нас УСЛЫШАТЬ!

От редакции: Речь, видимо, о телекомпании ТВК. Во всяком случае, в программе передач канала «Поздравляем» относится к 18.30.

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