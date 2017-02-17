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Просим нас УСЛЫШАТЬ!

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Людмила Лисогор:

По поручению своих родственников и друзей ( примерно 20 человек) прошу вернуть «Программу поздравлений» на прежнее время, т.е. на 20-00 часов, а то не успеваем приехать с работы! Просим нас УСЛЫШАТЬ!

От редакции: Речь, видимо, о телекомпании ТВК. Во всяком случае, в программе передач канала «Поздравляем» относится к 18.30.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 февраля 2017 г. [15:15]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: -11 C°, ветер: 5.3 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 40%, облачность: 82%

17 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -10 C°, ветер: 7.2 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 76%

18 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -10 C°, ветер: 6.4 м.с.

Пасмурно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 80%

19 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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