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Пьют успокоительное после встречи с чиновниками в суде переселенцы Бердска

Предварительное слушание по делу жителей аварийного дома № 3 на ул. Кирова прошло сегодня, 17 февраля, в Бердском горсуде. Администрация города подала иск против Ирины Елисеевой, которая с сыном и супругом отказалась вселиться в новые квадраты в микрорайоне Раздольный. Хозяйка жилья в ветхой двухэтажке объяснила это тем, что изначально в новостройке не было трехкомнатных квартир: их сделали позже, слепив «двушки» и студии. Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск» рассказывал, что несостоявшихся переселенцев поразил унитаз на пороге.

От сегодняшнего заседания Елисеевы ждали многого. По словам Ирины Анатольевны, накануне они побывали на приеме у мэра города. Как и в прошлый их визит, глава города, говорит бердчанка, поддержал «отказников»: «Вчера были у Шестернина. Он при всех в жилищном отделе сказал, что не может быть речи никакой насчет квартиры в Раздольном. Договорились, что мы соглашаемся на денежную компенсацию, но они будут оспаривать через суд нашу оценку — 3,2 миллиона».

Но в суде специалисты жилотдела снова потребовали от жильцов аварийного дома собирать чемоданы и ехать в Раздольный. Как пояснила «Курьер. Среда. Бердск» замначальника жилищного отдела Наталья Новоселова, администрация не намерена менять исковые требования: отказников хотят принудительно вселить в новостройку.

Сейчас под кровлей разрушающейся двухэтажки остаются три семьи — все в трехкомнатных квартирах. Надежде Жуковец, хозяйке одной из них, уже удалось добиться по суду компенсации. Ирина Елисеева и ее супруг Сергей Губин удивляются, почему и им чиновники не могут пойти навстречу.

— Мы сидим в шоке. Я напилась успокоительных и не знаю, что делать, — едва сдерживает слезы обладательница квадратов в аварийном доме. — У соседки точно такая же квартира, в Раздольном ей предлагали точно такую же квартиру — она на два заседания сходила и ей согласились дать компенсацию. Я им говорю: «Почему вы с нами боретесь?». Отвечают, что они на нас затратили денежные средства, а других денег у них на нас нет.

Причины, почему чиновники не могут вернуть непокорным переселенцам деньги за старое жилье, Наталья Новоселова назвать отказалась. «Курьер. Среда. Бердск» готовит официальный запрос в мэрию, чтобы получить подробный комментарий о тяжбе с последними жителями дома № 3 на ул. Кирова.

Тем временем Елисеева не намерена сидеть сложа руки. Она собирается жаловаться в приемную Путина и областную прокуратуру. Бердчанка убеждена: власть обманула их чаяния о новых квадратных метрах и не признает своей ошибки. В следующий раз в суде Ирина Анатольевна и чиновники встретятся только через два месяца.

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Пьют успокоительное после встречи с чиновниками в суде переселенцы Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 февраля 2017 г. [15:05]

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Курьер.Среда.Бердск

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