Сотрудники следственного отдела по городу Одинцово СК РФ Московской области начали доследственную проверку в связи с появлением информации о том, что в одной из местных школ ученики младших классов сексуально издеваются над другими школьниками. В преступлениях подозреваются братья-близнецы, которые учатся в четвертом классе.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает официальный сайт областного СКР.

В частности, следователи намерены дать юридическую оценку действиям педагогов. Они, по предварительным данным, могли скрывать факты изнасилований.

«Директор школы отстранен от работы на время расследования, — сообщили РИА «Новости» в администрации Одинцовского района. — Начинает работать межведомственная группа, в которую входят представители администрации района, управление образования, общественных организаций и профильных ведомств. Будет проверена вся информация, которая появилась в СМИ».

Детям, которые, как предполагается, участвовали в этом инциденте, и родителям предложили перейти на индивидуальное обучение на время расследования, добавили в райадминистрации. Всем детям предложена помощь психологов.

В центре скандала оказалась гимназия, расположенная в поселке Лесной Городок. По словам родителей детей, двое братьев-близнецов «устроили террор младшеклассникам».

«Эти дети предоставлены сами себе», — говорит родительница Наталья. По ее словам, мать мальчиков Екатерина «постоянно в разъездах», поскольку работает то ли фотомоделью, то ли фотографом.

А отец близнецов до недавнего времени находился за решеткой. На свободу он вышел всего четыре месяца назад, пишет Лайф.

«Мальчики растут без присмотра, в школу ходят с ножами, а сейчас начали зажимать младшеклассников в туалете и принуждать к оральным ласкам», — добавила Наталья.

От действий братьев пострадали уже два ребенка. «Один эпизод произошел в мае, мальчика заставили ублажать их», — говорит Наталья. А в начале февраля юные злоумышленники пытались принудить к сексу в туалете еще одного школьника, которого раздели в туалете. Но третьеклассник оказал сопротивление. Тогда мальчика «макнули головой в унитаз».

Ребенок два дня скрывал произошедшее, но потом рассказал все своей бабушке. По словам женщины, близнецы постоянно издевались над ее внуком. Они раздевали его не только в школе, но и на занятиях в секции самбо.

«Приставляли к шее нож, угрожая убить, если расскажет об этом взрослым. Я на следующий день пошла в школу. Братья во всем признались. Единственное, что они отрицали, — это принуждение к оральному сексу. Директор пыталась замять скандал, но я написала заявление в полицию», — говорит бабушка пострадавшего.

Ранее близнецы не раз матерились в адрес других учеников и распускали руки.

«Ребята ведут себя на улице и в школе практически как бандиты. Летом они ходят с пневматическим оружием и газовыми баллончиками, стреляя в птиц и бездомных животных».

По данным родительского комитета, руководство школы давно в курсе происходящего, но не принимает никаких мер по отношению к юным нарушителям.

Одна из родительниц рассказала в интервью, что поднимала вопрос о поведении близнецов перед директором школы. В учебное заведение также вызывали мать братьев. В итоге директор пообещала разделить мальчиков, отправив одного из братьев в другой класс. Однако даже этого педагоги не сделали.

Семье одного из пострадавших пришлось переехать, чтобы справиться с психологической травмой у ребенка.

16 февраля родители вышли на акцию протеста к школе Лесного Городка, требуя от властей принять меры. Туда же пришел и представитель поселковой администрации. «До проведения официального расследования полицией никаких выводов не могут делать. Кадровые выводы будет делать комиссия из управления образования. Она уже работает в школе», — заявил глава поселения Альберт Алябьев.

Он назвал произошедшее «позором для всех».

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