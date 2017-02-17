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Сотрудники следственного отдела по городу Одинцово СК РФ Московской области начали доследственную проверку в связи с появлением информации о том, что в одной из местных школ ученики младших классов сексуально издеваются над другими школьниками. В преступлениях подозреваются братья-близнецы, которые учатся в четвертом классе.
«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает официальный сайт областного СКР.
В частности, следователи намерены дать юридическую оценку действиям педагогов. Они, по предварительным данным, могли скрывать факты изнасилований.
«Директор школы отстранен от работы на время расследования, — сообщили РИА «Новости» в администрации Одинцовского района. — Начинает работать межведомственная группа, в которую входят представители администрации района, управление образования, общественных организаций и профильных ведомств. Будет проверена вся информация, которая появилась в СМИ».
Детям, которые, как предполагается, участвовали в этом инциденте, и родителям предложили перейти на индивидуальное обучение на время расследования, добавили в райадминистрации. Всем детям предложена помощь психологов.
В центре скандала оказалась гимназия, расположенная в поселке Лесной Городок. По словам родителей детей, двое братьев-близнецов «устроили террор младшеклассникам».
«Эти дети предоставлены сами себе», — говорит родительница Наталья. По ее словам, мать мальчиков Екатерина «постоянно в разъездах», поскольку работает то ли фотомоделью, то ли фотографом.
А отец близнецов до недавнего времени находился за решеткой. На свободу он вышел всего четыре месяца назад, пишет Лайф.
«Мальчики растут без присмотра, в школу ходят с ножами, а сейчас начали зажимать младшеклассников в туалете и принуждать к оральным ласкам», — добавила Наталья.
От действий братьев пострадали уже два ребенка. «Один эпизод произошел в мае, мальчика заставили ублажать их», — говорит Наталья. А в начале февраля юные злоумышленники пытались принудить к сексу в туалете еще одного школьника, которого раздели в туалете. Но третьеклассник оказал сопротивление. Тогда мальчика «макнули головой в унитаз».
Ребенок два дня скрывал произошедшее, но потом рассказал все своей бабушке. По словам женщины, близнецы постоянно издевались над ее внуком. Они раздевали его не только в школе, но и на занятиях в секции самбо.
«Приставляли к шее нож, угрожая убить, если расскажет об этом взрослым. Я на следующий день пошла в школу. Братья во всем признались. Единственное, что они отрицали, — это принуждение к оральному сексу. Директор пыталась замять скандал, но я написала заявление в полицию», — говорит бабушка пострадавшего.
Ранее близнецы не раз матерились в адрес других учеников и распускали руки.
«Ребята ведут себя на улице и в школе практически как бандиты. Летом они ходят с пневматическим оружием и газовыми баллончиками, стреляя в птиц и бездомных животных».
По данным родительского комитета, руководство школы давно в курсе происходящего, но не принимает никаких мер по отношению к юным нарушителям.
Одна из родительниц рассказала в интервью, что поднимала вопрос о поведении близнецов перед директором школы. В учебное заведение также вызывали мать братьев. В итоге директор пообещала разделить мальчиков, отправив одного из братьев в другой класс. Однако даже этого педагоги не сделали.
Семье одного из пострадавших пришлось переехать, чтобы справиться с психологической травмой у ребенка.
16 февраля родители вышли на акцию протеста к школе Лесного Городка, требуя от властей принять меры. Туда же пришел и представитель поселковой администрации. «До проведения официального расследования полицией никаких выводов не могут делать. Кадровые выводы будет делать комиссия из управления образования. Она уже работает в школе», — заявил глава поселения Альберт Алябьев.
Он назвал произошедшее «позором для всех».
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