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Президент России Владимир Путин назвал ротацию губернаторов естественным процессом, сообщается на сайте Кремля.
На встрече с ушедшими в отставку главами регионов президент выразил уверенность, что они будут востребованы на новых участках работы.
«Ротация — это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся. Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы. Буду всячески способствовать тому, чтобы ваш опыт и ваше знание ситуации в конкретном регионе и в стране в целом были эффективно использованы в будущем», — заявил Путин.
Отмечается, что на встрече обсуждались проблемы регионов и задачи, которые нужно в ближайшее время решать преемникам губернаторов.
Встреча с ушедшими в отставку губернаторами прошла в Кремле накануне вечером, 16 февраля.
С начала февраля в отставку ушли пять глав российских регионов. Свои посты покинули губернатор Карелии Александр Худилайнен, Пермского края Виктор Басаргин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын, новгородский губернатор Сергей Митин и глава Рязанской области Олег Ковалев.
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Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 февраля 2017 г. [14:15]
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