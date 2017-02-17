Президент России Владимир Путин назвал ротацию губернаторов естественным процессом, сообщается на сайте Кремля.

На встрече с ушедшими в отставку главами регионов президент выразил уверенность, что они будут востребованы на новых участках работы.

«Ротация — это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся. Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы. Буду всячески способствовать тому, чтобы ваш опыт и ваше знание ситуации в конкретном регионе и в стране в целом были эффективно использованы в будущем», — заявил Путин.

Отмечается, что на встрече обсуждались проблемы регионов и задачи, которые нужно в ближайшее время решать преемникам губернаторов.

Встреча с ушедшими в отставку губернаторами прошла в Кремле накануне вечером, 16 февраля.

С начала февраля в отставку ушли пять глав российских регионов. Свои посты покинули губернатор Карелии Александр Худилайнен, Пермского края Виктор Басаргин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын, новгородский губернатор Сергей Митин и глава Рязанской области Олег Ковалев.

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