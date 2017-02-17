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По предварительной версии, причиной возгорания дома №22 на ул. К. Маркса в центре Бердска мог стать поджог. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил начальник 5-го противопожарного отряда Константин Рожко.
— Информация уточняется. Предположительно, поджог. Возможно, на чердаке распивали спиртные напитки, курили, — коротко прокомментировал Константин Витальевич.
Напомним, пожар начался днем 17 февраля. Загорелся технический этаж шестиэтажки. Огонь перекинулся на крышу жилого дома. Пришлось эвакуировать людей. К счастью, никто не пострадал. Площадь пожара составила 16 кв. метров. Ущерб пока не оценен.
На месте происшествия работало 4 единицы техники, в том числе автолестница. Возгорание удалось оперативно локализовать. Место пожара изучают инспекторы отдела надзорной деятельности.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 февраля 2017 г. [13:45]
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