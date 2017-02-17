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Девушки, обвиняемые в жестоких истязаниях и убийствах кошек и собак в Хабаровске, полностью признали свою вину в ходе расследования, сообщил агентству «Интерфакс» прокурор отдела управления Генпрокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе Игорь Острянин.
«Признательные показания они дали после предъявления обвинения в окончательной редакции. Они также раскаиваются в совершенных деяниях. Суд должен учесть их отношение к содеянному», — сказал Острянин.
По его словам, проведенная в Хабаровске комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что девушки не страдают и не страдали ранее каким-либо психическим расстройством, слабоумием или другим болезненным состоянием психики.
«В действиях обеих фигуранток дела о жестоком обращении с животными имеются признаки садистских методов, жестокости и агрессии. Они в полной мере осознавали фактический характер и общественную опасность происходящего», — сказал Острянин.
Уголовное дело хабаровских живодерок направлено в суд. Девушек обвиняют в жестоком обращении с животными (ч. 2 ст. 245 УК РФ), а также в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ), оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ) и возбуждении ненависти либо вражды (ч. 2 ст. 282 УК РФ).
По версии следствия, две несовершеннолетние фигурантки дела летом 2016 года в Хабаровске издевались над животными и убивали их. Их жертвами стали птицы, кошки и собаки, всего не менее 15 представителей животного мира.
Факты насилия над животными вызвали широкий резонанс в обществе. Зоозащитники в более чем 70 городах России провели пикеты и митинги с требованием справедливого наказания для девушек и ужесточения санкций статьи 245 УК РФ, запускали протестные акции в интернете. Накануне представители зоозащитных организаций также запустили онлайн-флешмоб за справедливый суд над девушками.
По делу проходят две девушки и их 18-летний знакомый. В зависимости от роли каждого они обвиняются по статьям «Жестокое обращение с животными», «Разбой», «Оскорбление религиозных чувств верующих» и «Возбуждение ненависти либо вражды».
В настоящее время девушки находятся под стражей, срок содержания им 1 февраля продлен до 19 марта.
Представитель организации «Зоозащита ДВ» Наталья Коваленко ранее сообщала, что зоозащитники перед началом суда планирует провести в интернете флешмоб за справедливое наказание хабаровчанок, обвиняемых в жестоких убийствах животных.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», одна из живодерок сбежала из Хабаровска в Новосибирск, где была задержана в аэропорту Толмачево. Она хотела спрятаться в Санкт-Петербурге.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 февраля 2017 г. [13:40]
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