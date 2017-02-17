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Русская православная церковь может в будущем ввести ограничения на посещение Исаакиевского собора в Петербурге в случае его передачи в пользование РПЦ. Это объясняется необходимостью снижения нагрузки на памятник, которому в противном случае может быть нанесен ущерб. С таким заявлением выступил первый замминистра культуры Владимир Аристархов, передают «Ведомости».
«Насколько я помню, 2,8 млн посетителей приходят в Исаакий ежегодно по билетам за деньги. Если вход будет свободным, то людей там будет еще больше, как в метро в час пик. Пусть они подумают, что сделают, чтобы ограничить доступ, хотя для Церкви это сложно», — сказал он.
Аристархов привел в пример музей-заповедник Херсонес-Таврический в Кимыму, где год назад благодаря спонсорской поддержке был организован бесплатный вход. «Втрое подскочило число посетителей. И это реальная угроза сохранности памятника. То же самое с Исаакием, там поток туристов гораздо больше, чем в Херсонесе», — сказал он.
Вне зависимости от дальнейшего развития событий Минкультуры продолжит финансировать реставрационные работы в соборе.
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Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 февраля 2017 г. [13:20]
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