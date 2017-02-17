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Приемные семьи возвращают детей в детдома

На заседании комитета Государственного Совета Коми по законодательству и местному самоуправлению, которое состоялось 15 февраля, депутат Татьяна Саладина поинтересовалась у заместителя министра труда, занятости и социальной защиты Алексея Зезегова, собирается ли ведомство увеличивать выплаты приемным семьям за воспитание детей.

По словам парламентария, сейчас семьи получают в месяц 8 тысяч рублей, а содержание ребенка в детском доме обходится бюджету в 937 тысяч в год (то есть 78 тысяч в месяц). Как считает депутат, если бы выплату увеличили в два раза или хотя бы до 15 тысяч рублей в месяц, то тогда бы выросло число приемных семей, что привело бы к некой экономии бюджетных средств. Кроме того, больше бы детей получили необходимую социализацию в семьях.

Зезегов ответил, что в республике уменьшается количество приемных семей, передает портал komionline.ru. Если в 2015-м таких было 1930, то в 2016-м их осталось 1843. Заместитель министра сказал, что семьи стали возвращать детей обратно, так как им не хватает денег, они не справляются. По его словам, чаще это происходит с детьми 12-летнего возраста.

Сейчас в ведомстве рассматривают возможность выплачивать единоразовое вознаграждение приемным семьям, которые «доведут» детей до 18-летия. Говоря об этом, Зезегов привел в пример семmb, которые усыновляют детей. Сейчас они единоразово получают 200 тысяч рублей подъемных, а при усыновлении ребенка с отклонениями психического или физического развития – 250 тысяч.

По методике Росстата, крайне нищими считаются те домохозяйства, где в расчете на одного человека приходится 7-8 тысяч рублей дохода в месяц, нищими – 8-12 тысяч, бедными – 12-20 тысяч. Выше бедности находятся домохозяйства, где уровень дохода на одного человека составляет 20-30 тысяч рублей, средний достаток имеют семьи с 30-60 тысячами рублей дохода на одного. Состоятельным можно назваться только в случае получения 60-90 тысяч рублей в месяц, богатым – если доход превышает 90 тысяч. Сверхбогатство означает доход более 150 тысяч рублей в месяц.

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Приемные семьи возвращают детей в детдома

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 февраля 2017 г. [12:55]

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