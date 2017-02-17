На трассе М-52 рядом с Искитимом грузовик ГАЗ-3309 съехал с дороги и перевернулся, сообщает АСТ-54. Из кузова автомобиля высыпались пластиковые ящики для бутылок и другой груз.

В ГИБДД пока не располагают данными о произошедшем, вполне вероятно, что обошлось без пострадавших.

В соцсетях обсуждают ДТП:

— Проезжал утром мимо, останавливался, водила один ехал — жив здоров, причина — гололёд, плохая резина и перегруз. — С Алтая дядька молочку вез. — Перегруз был 7 тонн вёз.

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