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На трассе М-52 рядом с Искитимом грузовик ГАЗ-3309 съехал с дороги и перевернулся, сообщает АСТ-54. Из кузова автомобиля высыпались пластиковые ящики для бутылок и другой груз.
В ГИБДД пока не располагают данными о произошедшем, вполне вероятно, что обошлось без пострадавших.
В соцсетях обсуждают ДТП:
— Проезжал утром мимо, останавливался, водила один ехал — жив здоров, причина — гололёд, плохая резина и перегруз. — С Алтая дядька молочку вез. — Перегруз был 7 тонн вёз.
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 февраля 2017 г. [12:45]
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