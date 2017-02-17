По сообщению синоптиков, днем 17 и ночью 18 февраля в Новосибирской области ожидается ухудшение погодных условий. Снег, по югу области местами сильный, метели с ухудшением видимости и порывистый ветер, на дорогах днем местами снежные заносы, прогнозируют синоптики. Снегопады при сильном ветре сохранятся до среды, 22 февраля.

В непогоду МЧС призывает соблюдать повышенные меры безопасности. Водителям необходимо быть предельно внимательны в условиях ухудшения видимости, избегайте резких маневров, соблюдайте безопасную дистанцию между автомобилями, снижайте скорость при приближении к участкам со снежными переметами.

В сильную метель видимость на водоеме значительно снижается, поэтому не уходите далеко от берега или вовсе откажитесь от выходов на реки, озера и водохранилище. Не пересекайте водоемы по льду на автомобилях вне санкционированных ледовых переправ.

О возникших происшествиях необходимо сообщать по телефону 2-18-18 (Единая дежурная диспетчерская служба Бердска).

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