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Служба безопасности Украины завела уголовное дело против гражданина России, писателя Евгения (Захара) Прилепина, сообщила пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.
Она уточнила, что досудебное расследование ведется по статьям «участие в деятельности террористической организации» и «финансирование терроризма».
Прилепин отнесся к этой новости с юмором. Он заявил, что не переживает по этому поводу и готовит для Порошенко «письмо с извинениями», передает РИА Новости.
«Я пишу письмо Порошенко: «Прости меня, Петя». Я лично приду и все объясню», — сказал писатель.
Ранее стало известно, что Прилепин занял пост заместителя командира одного из батальонов самопровозглашенной ДНР. Глава республики Александр Захарченко присвоил писателю звание майора и лично вручил ему погоны.
По словам Прилепина, он стал замкомандира одного из подразделений ДНР еще пять месяцев назад, но не рассказывал об этом раньше «по принципиальным соображениям».
Прилепин в прошлом служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и 1999 годах. Первые произведения опубликовал в 2003 году.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 февраля 2017 г. [12:00]
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