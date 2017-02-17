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На Захара Прилепина СБУ завела уголовное дело

Служба безопасности Украины завела уголовное дело против гражданина России, писателя Евгения (Захара) Прилепина, сообщила пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

Она уточнила, что досудебное расследование ведется по статьям «участие в деятельности террористической организации» и «финансирование терроризма».

Прилепин отнесся к этой новости с юмором. Он заявил, что не переживает по этому поводу и готовит для Порошенко «письмо с извинениями», передает РИА Новости.

«Я пишу письмо Порошенко: «Прости меня, Петя». Я лично приду и все объясню», — сказал писатель.

Ранее стало известно, что Прилепин занял пост заместителя командира одного из батальонов самопровозглашенной ДНР. Глава республики Александр Захарченко присвоил писателю звание майора и лично вручил ему погоны.

По словам Прилепина, он стал замкомандира одного из подразделений ДНР еще пять месяцев назад, но не рассказывал об этом раньше «по принципиальным соображениям».

Прилепин в прошлом служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и 1999 годах. Первые произведения опубликовал в 2003 году.

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На Захара Прилепина СБУ завела уголовное дело

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 февраля 2017 г. [12:00]

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Курьер.Среда.Бердск

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