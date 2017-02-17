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На государственный уровень поставят библиотеки в Бердске

После капитального ремонта Дворца культуры «Родина» наконец-то открылась библиотека №4, располагавшаяся на 3-м этаже ДК. Почти год, пока длился ремонт «Родины», 60 тысяч жителей Микрорайона не имели доступа к уникальному книжному фонду.

16 февраля состоялось торжественное открытие библиотеки. На церемонии присутствовали член Совета Федерации от Новосибирской области Надежда Болтенко, глава Бердска Евгений Шестернин, спикер горсовета Валерий Бадьин, заместители главы, первоклассники школы №13, постоянные читатели библиотеки.

Библиотека была создана в 1960 году как профсоюзная Бердского электромеханического завода. В 1971 году библиотека переехала в здание ДК «Родина», сообщили в пресс-центре мэрии. На сегодняшний день фонд библиотеки насчитывает около 35 тысяч экземпляров, насчитывается более 2000 постоянных читателей.

Надежда Болтенко отметила богатый фонд библиотеки и указала на необходимость развития библиотек малых городов и сел.

— Мне кажется, что все доброе, что есть в нашей жизни, появляется только благодаря книгам. Сейчас перед нами стоит задача и дальше развивать библиотеки в Бердске и Новосибирской области. Уверена, что в Совете Федерации поддержат все ваши предложения по развитию библиотек, — заверила Надежда Николаевна.

Глава города Евгений Шестернин процитировал известное выражение «Книга – самый надежный и верный друг». Он отметил положительный момент, что первоклассники, едва научившиеся читать, начинают знакомство с миром через библиотеку.

Евгений Анатольевич предложил рассказывать на еженедельных аппаратных совещаниях в администрации о новинках библиотечной системы города. Кроме того, мэр высказал идею о привлечении в библиотеки туристов и отдыхающих в бердских санаториях гостей города. Это позволит увеличить поток читателей в летний период.

— Я считаю, что в фойе ДК «Родина» должна быть свободная зона отдыха, чтобы читатели могли проводить время с книгой в комфортных условиях, — поделился идеями Евгений Анатольевич.

О своей любви к чтению рассказали постоянные посетители библиотеки, являющиеся ее почитателями почти 40 лет. Первоклассники получили в подарок от власти города книгу, посвященную 300-летию Бердска.

Открытие библиотеки завершилось праздничным чаепитием и концертом творческих коллективов ДК «Родина».

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На государственный уровень поставят библиотеки в БердскеНа государственный уровень поставят библиотеки в БердскеНа государственный уровень поставят библиотеки в БердскеНа государственный уровень поставят библиотеки в БердскеНа государственный уровень поставят библиотеки в БердскеНа государственный уровень поставят библиотеки в Бердске

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 февраля 2017 г. [11:25]

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Курьер.Среда.Бердск

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