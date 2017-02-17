Пятые сутки трое спасателей во главе с начальником Бердского поисково-спасательного отряда Николаем Ярмановым ищут следы разбившегося вертолета на Алтае. Напомним, воздушное судно «Робинсон» рухнуло в Телецкое озеро в воскресенье вечером, 12 февраля. На борту были пятеро: пилот Дмитрий Ракитский и его супруга Елена, алтайский бизнесмен Анатолий Банных, замгендиректора вертолетной компании Мария Козинцева и экстремал Глеб Вореводин.

Вчера, 16 февраля, бердские спасатели на судне-амфибии не смогли двигаться ни по воде, ни по льду: на Телецком был сильный шторм, и выходить на озеро было опасно и бессмысленно. С рассветом сегодня, 17 февраля, когда стихия поутихла, сотрудники БПСО вновь выдвинулись обследовать поверхность озера. Они планирует пройти на ктере как можно больше километров, пока позволяет погода: в зоне поисков синоптики предрекают осадки во второй половине дня.

— Мы поехали обследовать прибрежную зону акватории. Сейчас ветрено, не знаю что получится. Но надо работать, поэтому выехали, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Ярманов.

Главный спасатель Бердска рассказал, что на сегодняшний день количество специалистов и техники, задействованных в операции, сократили. Но бердчане и их судно на воздушной подушке «Арго» по-прежнему остаются на месте трагедии. В первые дни обломки вертолета и тела людей искали 250 человек и 40 единиц техники — с воздуха, на воде и озерном дне. Пока удалось найти тело одной из пассажирок и фрагменты вертолета, предположительно, того самого «Робинсона».

В Бердске спасатели ждут своих коллег из алтайской командировки не раньше, чем через неделю. «Они до сих продолжают работу. Скорее всего, до 23 февраля они там пробудут», — сообщил начальник подразделения БПСО Сергей Козин.

Руководит поисковой группировкой первый замначальника главка МЧС по Республике Алтай полковник Андрей Бурлаков. Он отметил, что специалисты используют любую возможность для работы, которую даёт капризная погода. «Пока благоприятные условия, мы активно работаем по всем направлениям – обследуем на лодках береговые линии, проводим авиаразведку. Но погода в этих местах постоянно меняется. Внезапно может подняться ветер и на озере сразу появляется волна. Работы приходится приостанавливать. Находиться в это время года на водоёме крайне опасно, навигация запрещена. Проводим работы с повышенными мерами предосторожности. Мы не можем рисковать людьми», — приводит слова Бурлакова пресс-служба республиканского МЧС.

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