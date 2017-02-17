Перед судом предстанут молодые люди, обвиняемые в убийстве таксиста, сообщил сегодня, 17 февраля, старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.

Зампрокурора области Сергей Медведев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об особо тяжком преступлении в отношении двух молодых людей.

Действия соучастников квалифицированы по пункту «в» части 4 статьи 162 (разбой), пунктам «д», «ж» части 2 статьи 105 (убийство) УК РФ.

Уголовное дело расследовано следователем Татарского межрайонного следственного отдела СКР по Новосибирской области.

По версии следствия, в последний день августа 2016 года в Татарске двое молодых людей, один из которых не достиг совершеннолетия, в процессе распития спиртных напитков решили вызвать такси, завладеть автомашиной и другим ценным имуществом, напасть на водителя и его убить.

В ночное время несовершеннолетний соучастник преступления вызвал такси. Преступники обманным путем заставили водителя выйти из салона, после нанесли ему более 20 ножевых ранений, от которых он скончался на месте.

Добычей преступников стали 2 сотовых телефона и автомобильный аккумулятор. Уголовное дело рассмотрит Новосибирский областной суд.

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