Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Зарезали таксиста за 2 сотовых телефона и аккумулятор в Новосибирской области

Перед судом предстанут молодые люди, обвиняемые в убийстве таксиста, сообщил сегодня, 17 февраля, старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.

Зампрокурора области Сергей Медведев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об особо тяжком преступлении в отношении двух молодых людей.

Действия соучастников квалифицированы по пункту «в» части 4 статьи 162 (разбой), пунктам «д», «ж» части 2 статьи 105 (убийство) УК РФ.

Уголовное дело расследовано следователем Татарского межрайонного следственного отдела СКР по Новосибирской области.

По версии следствия, в последний день августа 2016 года в Татарске двое молодых людей, один из которых не достиг совершеннолетия, в процессе распития спиртных напитков решили вызвать такси, завладеть автомашиной и другим ценным имуществом, напасть на водителя и его убить.

В ночное время несовершеннолетний соучастник преступления вызвал такси. Преступники обманным путем заставили водителя выйти из салона, после нанесли ему более 20 ножевых ранений, от которых он скончался на месте.

Добычей преступников стали 2 сотовых телефона и автомобильный аккумулятор. Уголовное дело рассмотрит Новосибирский областной суд.

Новости smi2.ru

  • Убийца завернул труп в одеяло и закопал в сугробе у гаражей в Искитиме (1)
  • Сотрудник СОБРа сел за решетку за убийство оперативника (38)
  • Сбросили бомжа с моста красноярские школьники (9)
  • Подозреваемых в расстреле новосибирского таксиста задержали в Алтайском крае (1)
  • Парочке дали 25 лет на двоих за убийство подростка в Новосибирске (2)
Зарезали таксиста за 2 сотовых телефона и аккумулятор в Новосибирской области

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 февраля 2017 г. [10:40]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[17:25] Зимние сельские игры пройдут в Бердске

[17:20] Мошенники: 12 тыс. рублей отдала за ионизатор с тошнотворным запахом пенсио...

[17:00] Патриарх Кирилл: передача Исаакия РПЦ — это символ примирения народа

Все новости

[17:25] Зимние сельские игры пройдут в Бердске

[17:20] Мошенники: 12 тыс. рублей отдала за ионизатор с тошнотворным запахом пенсио...

[17:00] Патриарх Кирилл: передача Исаакия РПЦ — это символ примирения народа


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -11 C°, ветер: 5.3 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 40%, облачность: 82%

17 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -10 C°, ветер: 7.2 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 76%

18 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -10 C°, ветер: 6.4 м.с.

Пасмурно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 80%

19 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: