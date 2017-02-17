Мировой суд Промышленного района Ставрополя в среду, 15 февраля, прекратил производство по уголовному делу в отношении жителя Ставрополя Виктора Краснова, передает Ъ. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», его обвиняли в оскорблении чувств верующих за размещение публикаций на страницах соцсети «Вконтакте». В частности, Краснов утверждал, что «Бога нет».

О прекращении дела в связи с истечением сроков давности заявил сам обвиняемый Виктор Краснов. При этом он отказался признавать себя виновным в инкриминируемом преступлении, несмотря на то, что председательствующий на процессе Александр Филимонов дополнительно заявил об обязательном признании вины.

В итоге заявление подсудимого было удовлетворено, а дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Как написал на своей странице в Facebook адвокат Андрей Сабинин, представлявший интересы Виктора Краснова, он надеется, что «в этом деле все-таки удалось показать абсурдность защиты государством коллективных чувств и заставить не раз вспотеть назначенных потерпевших и их команду из правоохранительных защитников».

Дело об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ) было возбуждено в 2014 году по заявлению Александра Кравцова и Дмитрия Бурняшева, с которыми Краснов вступил в перепалку в ходе обсуждения тем празднования Хэллоуина и домостроя на страницах популярной группы «ВКонтакте» «Подслушано Ставрополь». В ходе «дискуссии» Виктор Краснов заявил, что «Бога нет», а Библию назвал «сборником еврейских сказок».

Лингвистическая и психологическая экспертизы, назначенные следствием, подтвердили, что в высказываниях Краснова имеется оскорбление религиозных чувств православных верующих.

Судебные слушания продолжались в общей сложности более года. В июне 2016 года по ходатайству защиты была назначена повторная экспертиза переписки «ВКонтакте», которая пришла к тем же выводам. Представители епархии, которых вызывали для уточнения ряда спорных вопросов, трижды на процесс не являлись без объяснения причин.

На последнее заседание также по ходатайству адвоката Андрея Сабинина были вновь вызваны потерпевшие по делу, которым было предложено пройти экспертизу, чтобы уточнить, какой именно психологический вред нанесла им перепалка в социальной сети. На судебное заседание потерпевшие явились, однако от проведения экспертизы нанесенного им вреда отказались.

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