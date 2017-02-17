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Аферисты под видом Aliexpress выманивают деньги с курьеров в Бердске

На мошенников, выступающих от имени популярного китайского ритейлера Aliexpress, наткнулся житель Бердска Дмитрий. В сети он нашел объявление о приеме на работу курьеров для доставки посылок. Телефонного номера там не было — только электронный адрес. Дмитрий ради интереса решил откликнуться.

Потенциальные работодатели ответили оперативно: попросили выслать резюме и велели ждать ответа. Дмитрий так и сделал. Оказалось, что для работы он подходит. Все, что нужно сделать, — отнести посылки с «Алиэкспресс» получателям. Но есть нюанс. Чтобы получить товар для доставки, необходимо выслать 580 рублей на указанный в письме банковский счет.

— Они выслали мне список адресов. Но чтобы получить посылки на почте, они просят перечислить на сбербанковскую карту 580 рублей. Якобы, они должны выполнить какое-то завершение. При этом за саму доставку обещают хороший гонорар — 4800 рублей. Но я знаю, что почта выдает посылки только тому, на чье имя она отправлена. Да и что это за работа, где нужно сначала заплатить, чтобы получить доход? — удивляется Дмитрий.

Вот какое письмо получил Дмитрий:

«На 16.02.2017 список заказов на рассмотрение. Подтвердить согласие и произвести оплату необходимо в срок до 18.00 17.02.2017. Доставка до ближайшего отделения почты, Новосибирская область, Бердск, Микрорайон, 15Б, будет произведена 21.02.2017. Срок исполнения до 25.02.2017. Новосибирская область, Бердск, ул. Красная Сибирь, д.136/1 – заказ №982/004 (8 позиций товара), Новосибирская область, Бердск, ул. Микрорайон, д. 38 – заказ №988/004 (4 позиции товара), Новосибирская область, Бердск, ул. Комсомольская, д. 12 – заказ №992/004 (2 позиции товара), Новосибирская область, Бердск, ул. Кирова, д.30 – заказ №1009/004 (12 позиций товара), Новосибирская область, Бердск, ул. Ушакова, д.5 – заказ №1055/004 (1 позиция товара), Новосибирская область, Бердск, ул. Северный м-он, д.19 – заказ №1084/004 (15 позиций товара). Более подробная информация по заказам будет направлена Вам после оплаты с указанием ФИО, адреса и кон. телефона. Внимательно проверяйте счет на который производите оплату! Стоимость доставки составит 580 рублей. Ваша заработная плата составит 4.800 рублей. КАРТА СБЕРБАНКА: 6390***********77 После оплаты отправьте письмо на E-mail. Вам необходимо указать свои Ф.И.О., написать дату, время оплаты, сумму и номер квитанции . Мы должны знать, что платёж поступил именно от Вас. Останутся вопросы пишите! С Уважением, компания «alli ekspress»!»

Обратите внимание: даже название компании написано с ошибками. А сама электронная почта «работодателей», по словам Дмитрия, не имеет аватрки. Хотя, как правило, крупные компании не только ставят свой логотип в профиль почты, но и пишут на фирменных электронных бланках с «шапками».

Разумеется, бердчанин платить никому не стал. Но выяснил, что такую схему мошенники используют по всей России, а не только в Новосибирской области. По мнению Дмитрия, аферисты рассчитывают на малограмотных людей и подростков, которые хотят быстрых денег. И наверняка многие купились. Ведь всего за 580 рублей и полчаса непыльной работы обещают хорошо заплатить. Только вот никаких посылок «курьерам» прийти не может (так как они их просто не получат в отделении почты).

— Притом сумма названа такая, что мало кто из-за нее обратится в полицию. А сколько таких людей принесут мошенникам по 500 рублей? 10 человек — это уже 5000. Но я думаю, таких больше. Я написал в настоящий «Алиэкпресс», что от их имени действуют мошенники. Но пока мне ничего не ответили, — рассказал Дмитрий.

Пока официальных предупреждений от «Алиэкспресс» действительно не поступало. Согласно открытым данным, доставку товара с китайского сайта в России, как правило, выполняют крупные международные службы типа FedEx и EMS. В перечне курьерских служб России такой компании как «alli ekspress» нет.

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Аферисты под видом Aliexpress выманивают деньги с курьеров в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 февраля 2017 г. [10:15]

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