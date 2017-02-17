Госдума приняла в первом чтении внесенные депутатами-активистами Народного фронта поправки в закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». Законопроект закрепляет статус мемориальных сооружений «Вечный огонь» и «Огонь памяти» и уточняет полномочия органов госвласти и местного самоуправления по созданию, учету, паспортизации и содержанию таких объектов.

Законопроект, авторами которого являются депутаты-активисты ОНФ Андрей Красов, Ольга Тимофеева и Наталья Костенко, был разработан в целях качественного исполнения поручения президента России, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина. Глава государства в июле 2014 г. поручил правительству РФ при участии Народного фронта обеспечить учет и бесперебойное функционирование на территории страны мемориалов «Вечный огонь», посвященных памяти павших в Великой Отечественной войне.

Активисты ОНФ в мае 2015 г. подсчитали и проанализировали состояние Вечных огней во всех регионах, впервые было установлено общее число мемориалов — 3969. Результаты мониторинга были представлены на совещаниях в Министерстве культуры РФ, в которых принимали участие профильные региональные чиновники.

Согласно информации, представленной региональными властями, обеспечено бесперебойное функционирование всех мемориалов «Вечный огонь», подключенных к магистральному газопроводу (21% от общего количества). На остальных 79% мемориалов (функционируют при помощи газобаллонного оборудования) огонь зажигают лишь в праздничные и памятные дни. Также были проведены работы по благоустройству территории и ремонту мемориалов.

В законопроекте Народного фронта, который позволит поставить данную работу на системную основу, содержатся законодательные определения мемориальных сооружений «Вечный огонь» и «Огонь памяти», а также уточняются полномочия органов государственной власти и местного самоуправления по созданию, учету, паспортизации и содержанию таких мемориальных сооружений. В частности, указывается, что на мемориалах «Вечный огонь» должно быть обеспечено постоянное горение огня, а на мемориалах «Огонь памяти» его следует зажигать «в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по увековечению памяти погибших при защите Отечества», а также в памятные даты, которые региональные власти определят для себя дополнительно.

«Считаю важным, чтобы эти поправки вступили в силу к дате празднования Дня победы – 9 мая. Необходимо, чтобы каждое мемориальное сооружение, установленное в честь павших Героев в годы Великой Отечественной войны, полноценно функционировало, поддерживалось в надлежащем состоянии, ведь это дань памяти тем, кто защищал нашу Родину и отдал свою жизнь за нашу свободу», — сказал один из авторов законопроекта, депутат Госдумы, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Рязанской области Андрей Красов.

Инициативу «Курьер. Среда. Бердск» прокомментировал первый зампредседателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев (фракция ЛДПР):

— В 90-годы, к большому сожалению, была в существенной степени утрачена система государственного учёта и сохранения мемориальных сооружений. А ведь в нашей стране практически каждый населённый пункт, где живет тысяча и более человек, имеет своё место памяти. И надо отдать должное нашим гражданам, которые зачастую своими силами и на собственные средства содержат эти мемориалы. В этом году Новосибирское региональное отделение ЛДПР приняло участие, в том числе и финансово, в строительстве и благоустройстве нескольких таких мемориальных объектов в небольших городах и сёлах Новосибирской области. Но я настаиваю: работа эта должна вестись систематически, а значит — государство должно взять на себя всю полноту ответственности за содержание мемориальных объектов, и тем более «Вечного огня». Почему это важно именно сегодня? Потому что вопрос сохранения исторической правды стоит как никогда остро. Сохранение памяти героев, патриотическое воспитание граждан, в том числе через сохранение и качественное обслуживание мемориальных сооружений — это важнейшая государственной задача, грамотная реализация которой убережет нас от многих негативных событий, с которыми сейчас вплотную столкнулись на Западе.

В разных городах России, в том числе и в Бердске, в последнее время нередки случаи глумления над Вечным огнем. То великовозрастные девицы сядут на звезду, позируя для фото, как писал «Курьер. Среда. Бердск». То поджарят сосиски, то прикурят. А бердчанина, помочившегося на Вечный огонь в Белгороде суд приговорил к реальному сроку лишения свободы.

В Бердске в прошлом году заменили газовую горелку и звезду на Вечном огне, который является частью Мемориала Славы в честь погибших в Великую Отечественную войну. Но огонь зажигают только по знаменательным датам.

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