Рост курса рубля негативно скажется на экспортном потенциале России, предупреждает министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

«Доллар по 57 (руб.) — это не катастрофа, но удар по нашей отечественной экономике», — заявил министр.

Глава Минсельхоза пояснил, что укрепление рубля является «серьезным минусом» для экспортных возможностей сельского хозяйства, в том числе для экспорта зерна в условиях рекордного его урожая, а также для промышленности и других секторов экономики.

С начала 2017 года курс доллара к рублю снизился более чем на 6,5%, передает РБК. В ходе сегодняшних торгов на Московской бирже стоимость доллара колеблется в районе 57 руб. Это примерно на четыре рубля меньше закрытия последних торгов 2016 года.

Ткачев также отметил, что внутрироссийские цены на зерно падают не только из-за укрепления рубля, но и в связи с переизбытком зерна на внутреннем рынке.

Новости smi2.ru