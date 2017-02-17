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Рост курса рубля негативно скажется на экспортном потенциале России, предупреждает министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.
«Доллар по 57 (руб.) — это не катастрофа, но удар по нашей отечественной экономике», — заявил министр.
Глава Минсельхоза пояснил, что укрепление рубля является «серьезным минусом» для экспортных возможностей сельского хозяйства, в том числе для экспорта зерна в условиях рекордного его урожая, а также для промышленности и других секторов экономики.
С начала 2017 года курс доллара к рублю снизился более чем на 6,5%, передает РБК. В ходе сегодняшних торгов на Московской бирже стоимость доллара колеблется в районе 57 руб. Это примерно на четыре рубля меньше закрытия последних торгов 2016 года.
Ткачев также отметил, что внутрироссийские цены на зерно падают не только из-за укрепления рубля, но и в связи с переизбытком зерна на внутреннем рынке.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 февраля 2017 г. [09:35]
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