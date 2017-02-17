Лидер движения «Вежливые фермеры» Алексей Волченко сообщил об обыске в его доме в рамках расследования дела о даче взятке врачу. Информацию об уголовном деле в отношении Волченко подтвердили в следственных органах, передает «Кавказский Узел».

Фермер Олег Петров 15 февраля сообщил о задержании Волченко по обвинению в даче взятки.

Сегодня сам Алексей Волченко сообщил, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ «Дача взятки».

По словам Волченко, он обратился к посреднику из станицы Старовеличковской с просьбой узнать, возможно ли его отцу получить медицинскую справку для продления водительских прав. «У отца был инфаркт два года назад, вот я просил узнать, можно ли с таким диагнозом продлить права или нет», — рассказал Алексей Волченко.

По его словам, мужчина вызвался помочь. Через какое-то время он сообщил, что для получения справки необходимо заплатить врачам определённые суммы денег. «Я решил, что это не законно и обратился в ОБЭП Калининского района с заявлением на этого мужчину. Следователь пообещал, что его задержат во время передачи денег», — утверждает Волченко.

По словам фермера, он приехал в условленное место, из рук посредника получил справку, никаких денег не передал и был задержан сотрудниками краевого ОБЭП. «Теперь меня обвиняют в том, что я дал взятку врачу за незаконные действия. Я взятку не давал, тех врачей в глаза не видел», — рассказывает Волченко.

По его словам, уголовное дело по статье 291 УК РФ было возбуждено в час ночи, в 3 часа начался обыск в доме у его родной сестры и матери, утверждает Волченко. «Там маленький ребенок 5 лет, мой племянник, испугался. Они всю технику подняли, до 7 утра искали оригиналы записей, которые я сделал с начальником ОБЭП, когда приходил к нему с заявлением о преступлении», — сообщил Волченко.

Сегодня вечером его обязали явиться к начальнику Тимашевского межрайонного следственного отдела, добавил Волченко, отметив, что еще вчера, 15 февраля, предоставил переписку с начальником ОБЭП, аудиозаписи и копию заявления.

Фермер заявляет, что его отпустили домой, поскольку еще не было возбуждено уголовное дело. Он называет уголовное преследование политическим и уверен, что это связано с его деятельностью в рамках фермерского движения.

С ним согласен адвокат Владимир Шамшуров, который представляет интересы Волченко. Шамшуров называет преследование участников «тракторного марша» «спланированной акцией властей и правоохранительных органов».

«Уголовные дела возбуждаются по надуманным обстоятельствам, пока суть да дело у власти есть возможность удерживать их на месте, поэтому мы считаем, что это разработанная, согласованная политика, которую проводит сейчас наша власть», — заявил корреспонденту «Кавказского узла» Владимир Шамшуров.

На протяжении последних нескольких лет фермеры Краснодарского края регулярно сообщали о проблемах с рейдерским захватом земли. 21 августа 2016 года протестующие фермеры провели митинг и начали тракторный пробег в Москву, однако проведению акции помешали правоохранительные органы. В числе участников акции был и Алексей Волченко. После сорванного «тракторного марша», а также неудачной попытки встретиться с Владимиром Путиным фермеры неоднократно заявляли о попытке властей подавить протестное движение на Кубани.

Он также напомнил о деле фермера Николая Бородина, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. «Возбудили уголовное дело на основании абсолютно гражданско-правовых отношений», — отметил адвокат.

По его словам, защита намерена участвовать в следственных действиях по делу Волченко, а после того, как получит на руки копию постановления о возбуждении уголовного дела, будет разработана схема защиты. «В 18 часов нас вызывает следователь, поедем, получим постановление о возбуждении дела», — заявил Шамшуров. По его словам, это постановление будет обжаловано, хоть надежды на положительный исход мало.

Адвокат отметил, что защита фермеров намерена отстаивать свою позицию о невиновности участников «тракторного марша». «К кому апеллировать, если прессуют те органы, которые должны защищать? Кричать нашему президенту – обратите на нас внимание? Только его здесь боятся, больше никого», — заявил адвокат.

В Тимашевском межрайонном следственном отделе корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили факт возбуждения уголовного дела в отношении Алексея Волченко, при этом сообщить подробности отказались.

В декабре 2016 года фермеры приняли решение о проведении повторного «тракторного марша». Задержание Волченко связано с организацией фермерами новой протестной акции, предположил 15 февраля юрист Сергей Земцов.

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