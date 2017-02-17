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Экскурсии по квартирам ежедневно. Застройщик ООО «АВС-М» Отдел продаж находится по адресу: Бердск, ул. Лунная, 1 Подробности в отделе продаж: 310-02-54, 310-03-54 Проектная декларация на сайте http://new.avc-m.ru/
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Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 февраля 2017 г. [08:50]
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