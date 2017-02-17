В Бердске проверяют пожарные выходы в многоэтажных общежитиях. Это делается для того, чтобы избежать чрезвычайные ситуации с летальным исходом. Кроме того, мэр Бердска Евгений Шестернин поручил провести профилактические беседы с асоциальными семьями, проживающими в общагах.

Как доложил начальник отдела надзорной деятельности Николай Степоненков, инспекторы провели рейды совместно с полицией. 156 граждан предупреждены правоохранителями о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. И при повторном обходе обитатели общежитий учли все замечания: стали правильно эксплуатировать электроприборы и оборудовали места для курения.

— Приятно, что навели порядок в большинстве случаев, — отметил Степоненков.

Однако есть у пожарных претензии к аварийным выходам.

— Если после нового года управляющие компании забитые и запененные двери привели в порядок, то есть, гвозди выдернули и пену убрали, то жителям снова в двери дует, они снова их забили и запенили, — рассказал Степоненков.

Эту информацию подтвердил и Шестернин. Он лично убедился в том, что в некоторых домах аварийные выходы заколочены наглухо.

— Знаете, если есть ружье, оно выстрелит. И если есть пожарный выход, то, к сожалению, когда-то придется им воспользоваться. Если жители не смогут им воспользоваться, то будет трагедия. Нужно иметь график, и управляющие компании должны по этому графику ремонтировать аварийные выходы. Если из них дует, значит, нужно добиваться, чтобы комфортные условия не влияли на отсутствие пожарной двери, — высказался Евгений Анатольевич.

Отметим, что с начала года в Бердске наблюдается рост пожаров — на 22% по сравнению с прошлым годом. Основными причинами являются короткое замыкание электрооборудования и неправильная эксплуатация печей.

4 февраля в Новосибирске произошел пожар в общежитии горбольницы. Погиб мужчина. 25 человек эвакуировали из горящего дома.

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