Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Новосибирской области объявило о запуске проекта ОНФ «Генеральная уборка» в регионе. Теперь каждый житель области может отметить на интерактивной карте свалок незаконную свалку и совместно с общественниками принять участие в ее ликвидации.

Проект ОНФ «Генеральная уборка» – результат обсуждения проблемы незаконных свалок на «Форуме Действий» Народного фронта в 2016 г. Президент России Владимир Путин выступил за создание общественной интернет-карты, на которой любой пользователь мог бы обозначить незаконную свалку или полигон.

«Теперь каждый пользователь интернета может разместить на интерактивной карте свалок информацию об обнаруженной незаконной свалке. Достаточно выбрать свой регион, отметить точные данные расположения свалки, приложить фотографии, указать свою контактную информацию», – рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Соколов.

Активисты Народного фронта вместе с журналистами посетят проблемные территории, указанные гражданами. Общественники определят подведомственность земель, на которых скопились отходы, и инициируют обращения в надзорные органы либо в муниципальное образование, на котором лежит ответственность за содержание данной территории. «Весь процесс – от появления метки на карте до конечного результата автор информации о свалке сможет наблюдать в интерактивном режиме и примет непосредственное участие в ее ликвидации», – сказал Соколов.

По словам активиста регионального отделения ОНФ Николая Филатова, в Народном фронте ожидают активного участия новосибирцев в проекте. «Еще на этапе тестовой работы «Генеральной уборки» на карте Новосибирской области появились более десяти отметок о незаконных свалках», – отметил представитель ОНФ. По его словам, в целом для региона этот вопрос носит проблемный характер. «У нас более 1 тыс. объектов, которые можно назвать свалками. Более половины из них – незаконны и угрожают экологии, жителям», – считает Филатов.

В региональную территориальную схему обращения с отходами включен 51 полигон, но, по словам общественника, их можно назвать «серыми», то есть не соответствующими экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

«Большинство из этих полигонов переполнены, находятся в границах населенных пунктов, в естественных понижениях местности либо в выработках глиняных карьеров и подлежат закрытию и рекультивации», – уверен Филатов.

Лучшим решением проблемы незаконных свалок, по мнению активиста ОНФ, станет скорейшее решение вопроса организации раздельного сбора отходов, сортировка твердых промышленных и коммунальных отходов в местах их непосредственного образования для дальнейшего использования в качестве сырья.

«Мы будем добиваться, чтобы интерактивная карта проекта Народного фронта стала настольным инструментом для новосибирских чиновников, которые будут заинтересованы в приведении территории региона в надлежащий вид», – сказал Соколов.

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