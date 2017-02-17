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Новости smi2.ru
Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 февраля 2017 г. [08:10]
[10:20] «Бога нет» — суд закрыл дело
[10:15] Аферисты под видом Aliexpress выманивают деньги с курьеров в Бердске
[10:05] Охранять от вандалов Вечный огонь обяжут законом местные власти
[10:20] «Бога нет» — суд закрыл дело
[10:15] Аферисты под видом Aliexpress выманивают деньги с курьеров в Бердске
[10:05] Охранять от вандалов Вечный огонь обяжут законом местные власти
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