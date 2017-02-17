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Порошенко избавится от донецкого угля реконструкцией электростанций

Президент Украины Петр Порошенко ввел на территории страны режим реализации «безотлагательных мер по нейтрализации угроз энергетической безопасности… и усиления защиты критической инфраструктуры», описанный в решении национального Совета безопасности и национальной обороны. Согласно ему, планируется «усиление контроля за перемещением товаров из приграничных району проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областей территорий».

Кроме того, поручается «разработать проект реконструкции энергоблоков» электростанций, чтобы использовать уголь газовой группы вместо антрацитового. Поставки топлива планируется диверсифицировать. Ответственность за соблюдение решений возложена на кабинет министров страны и силовые ведомства, передает Ъ.

Энергетический кризис в стране начался после перекрытия ветеранами военных действий в Донбассе железнодорожных путей с Восточной Украины. На подконтрольную Киеву территорию перестал поступать антрацитовый уголь, используемый большинством теплоэлектростанций. Сегодня активисты начали также перекрывать автомобильные дороги.

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Порошенко избавится от донецкого угля реконструкцией электростанций

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 февраля 2017 г. [08:00]

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Курьер.Среда.Бердск

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