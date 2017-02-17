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Женское тело обсудят на ЛГБТ-фестивале во Владивостоке

Трёхдневный ЛГБТ-фестиваль во Владивостоке собрал не только представителей Приморья. 38 человек через несколько часов приедут на закрытое мероприятие, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 17 февраля, в пригороде Владивостока стартовал второй зимний Приморский ЛГБТ-фестиваль «Сияние Востока». Торжественное открытие запланировано на 18:00, после чего участников пригласят на ужин, семинар и кинопросмотр. Организатором фестиваля стало дальневосточное общественное движение «Маяк». На его счету первый зимний фестиваль, два летних фестиваля, а также первый в истории Дальнего Востока форум по привлечению союзников, прошедший осенью прошлого года.

Нынешний фестиваль посвящён проблемам женщин, пострадавшим от насилия. Так, сегодня для участников мероприятия проведут семинар о женском теле. «Мы работаем не только с представителями ЛГБТ, но и с пострадавшими от насилия женщинами. Поэтому в этом году на фестивале большое внимание уделят этой теме», — поделилась с корреспондентом редакции руководитель движения «Маяк» Кристина.

Юридически мероприятие абсолютно легально и не требует никакого согласования. Фестиваль пройдёт в закрытом формате, участие только по предварительной регистрации и строго для совершеннолетних. Кроме этого, каждый участник сам оплачивает питание и проживание.

Всего на фестиваль собрались 38 человек, часть из которых приехала из Находки и Хабаровска.

«Мы не скрываем свою деятельность, но сначала не планировали широко её освещать. Когда мы проводили первый летний фестиваль, информация о нём стала известна СМИ без нашего участия. Мы увидели, что граждане были вынуждены многое додумывать от себя: кто мы такие, зачем мы это делаем и как всё происходит. C тех пор мы решили рассказывать о наших мероприятиях сами, не дожидаясь утечек», — добавила Кристина.

Фестивальные мероприятия продлятся три дня — до 19 февраля. Он, как и в прошлый раз, будет проходить на закрытой базе отдыха в пригороде, у Японского моря. В октябре прошлого года в столице Приморья прошёл форум «Гендерное равенство». На нём общественное движение «Маяк» вместе с инициативными ЛГБТ-группами и феминистическими объединениями сформировали дальнейший план работы. В 2017 году организаторы планировали создать центры безопасности для женщин, подвергшихся насилию, и ЛГБТ-граждан, от которых отвернулись их семьи по всему Дальнему Востоку. В таких местах пострадавшие могли бы получать юридическую и психологическую помощь.

В начале декабря 2016 года во Владивостоке официально начал работу ресурсный центр для ЛГБТ и женщин, пострадавших от насилия. Учреждение открыло свои двери накануне, в День борьбы со СПИДом.

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Женское тело обсудят на ЛГБТ-фестивале во Владивостоке

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 февраля 2017 г. [07:45]

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