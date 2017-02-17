В Пентагоне обсуждают возможность разместить в Сирии сухопутные войска, узнал CNN. По словам источника телеканала, это должно ускорить борьбу с ИГИЛ, на чем настаивает Дональд Трамп

Пентагон может предложить разместить в Сирии сухопутные войска США, чтобы ускорить борьбу с «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом CNN сообщили источники в Министерстве обороны.

«Вполне возможно, регулярные сухопутные силы будут в Сирии в течение какого-то времени», — сказал собеседник телеканала.

При этом он подчеркнул, что решение об этом будет принимать президент США Дональд Трамп, который ранее приказал главе Пентагона представить план победы над ИГ (запрещенная в России экстремистская организация — прим. ред.) в течение месяца. По словам источника CNN, эта идея — лишь одна из тех, которая может быть предложена Трампу.

Источники в Пентагоне в беседе с телеканалом уточнили, что сейчас вопрос о размещении американских сухопутных войск в Сирии находится в стадии обсуждения, не утверждая, что это официальное предложение.

Точная задача сухопутных подразделений, в случае их отправки в Сирию, пока неизвестна, передает CNN. Однако одна из их целей — «заверить Турцию, что курдские силы не угрожают интересам Анкары». Возможно, часть сухопутных сил сначала будет развернута в Кувейте, а затем переброшена в Сирию.

«Если эту идею одобрят, это будет сигнал кардинального изменения в готовности администрации Трампа пойти на такой риск», — передает CNN.

В апреле прошлого года бывший президент США Барак Обама заявил, что отправка американских военных в Сирию для свержения режима главы государства Башара Асада была бы ошибкой.

В конце января Трамп поручил американскому комитету начальников штабов до конца февраля подготовить план победы над ИГИЛ, передает РБК. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявлял, что администрация американского президента готова сотрудничать с любой страной, которая заинтересована в уничтожении террористов.

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