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Согреем душу теплым словом!..

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Елена Дунаева, заведующая библиотекой-филиалом №4 (ДК «Родина») ЦБС Бердска:

Согреем душу теплым словом!..

16 февраля в библиотеке-филиале №4 (ДК «Родина») состоялась необыкновенная встреча, на которой собрались за круглым столом дорогие гости: председатель Союза женщин Новосибирской области, член Совета Федерации Российской Федерации Надежда Болтенко, глава Бердска Евгений Шестернин, председатель Совета депутатов Бердска Валерий Бадьин, заместитель главы администрации Сергей Носов, заместитель главы администрации Алексей Сединкин, директор НГОНБ и президент новосибирского библиотечного общества Светлана Тарасова, заведующая научно-методическим отделом НГОНБ Наталья Поночевная, директор отдела культуры Бердска Оксана Мокриенко, заместитель директора ДК «Родина» Елена Антонова, представители средств массовой информации, юные и взрослые читатели, коллеги и ветераны библиотеки.

Всех гостей представляла заведующая сектором информации центральной библиотеки Марина Якушева. Ученики 1А класса СОШ №12 с классным руководителем Ириной Овчинниковой, старшеклассники СОШ №5, 11, 12, 13 и бердского казачьего кадетского корпуса имени Героя Российской Федерации Олега Куянова высказали свое мнение о необходимости и важности открытия библиотеки во Дворце культуры «Родина», о дальнейшем сотрудничестве и участии в проводимых сотрудниками библиотеки-филиала №4 мероприятиях.

Встреча прошла в доброжелательной атмосфере конструктивно и креативно, ведь разговор состоялся в форме диалога о значении книги для бердчан всех возрастов, возникло много новых планов для деятельности библиотек города.

Выражаем большую признательность за доброе сердце и помощь в организации праздничного чаепития депутату городского Совета депутатов Константину Болтрукевичу и компании «Продсиб», всем неравнодушным читателям, гостям и друзьям библиотеки-филиала №4 (ДК «Родина»).

После торжественного открытия библиотеки состоялся концерт творческого коллектива «Аквамарин», автора-исполнителя Ольги Смотровой, а самые активные читатели и руководители образовательных учреждений были награждены почетными грамотами за многолетнее сотрудничество с библиотекой-филиалом №4, которая теперь снова открыла двери на втором этаже Дворца культуры «Родина».

Добро пожаловать в библиотеку!!!

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Согреем душу теплым словом!..

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 февраля 2017 г. [05:10]

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