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Разбила лицо 4-летняя девочка в ДТП с двумя автоледи в Бердске

В четверг, 16 февраля в 9 часов 50 минут у дома №12 по ул. Первомайская, Бердск, произошло столкновение двух транспортных средств.  

30-летняя автоледи на Honda Accord, двигаясь по улице Первомайской в сторону улицы Комсомольской, совершила столкновение с автомобилем Toyota Corolla, под управлением 36-летней женщины. «Тойота» ехала перед «Хондой» и остановилась перед пешеходным переходом у магазина «Сантимо».

Как рассказала инспектор по пропаганде бердской ГИБДД Виктория Белькова, в результате ДТП пострадала 4-летняя пассажирка «Тойоты Королла». Ее на «скорой» доставили в микрорайоновскую больницу с диагнозом «ушиб, ссадина верхней губы». Девочка сидела на переднем сидении в детском кресле.

— Ребенок был пристегнут, находился в специальном удерживающем устройстве, — подчеркнула Виктория Владимировна.

Новости smi2.ru

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Разбила лицо 4-летняя девочка в ДТП с двумя автоледи в БердскеРазбила лицо 4-летняя девочка в ДТП с двумя автоледи в Бердске

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 16 февраля 2017 г. [17:50]

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Курьер.Среда.Бердск

[17:50] Разбила лицо 4-летняя девочка в ДТП с двумя автоледи в Бердске

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Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 3.9 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 21%, облачность: 71%

16 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -11 C°, ветер: 5.3 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 40%, облачность: 82%

17 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -10 C°, ветер: 7.2 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 76%

18 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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