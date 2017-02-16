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В четверг, 16 февраля в 9 часов 50 минут у дома №12 по ул. Первомайская, Бердск, произошло столкновение двух транспортных средств.
30-летняя автоледи на Honda Accord, двигаясь по улице Первомайской в сторону улицы Комсомольской, совершила столкновение с автомобилем Toyota Corolla, под управлением 36-летней женщины. «Тойота» ехала перед «Хондой» и остановилась перед пешеходным переходом у магазина «Сантимо».
Как рассказала инспектор по пропаганде бердской ГИБДД Виктория Белькова, в результате ДТП пострадала 4-летняя пассажирка «Тойоты Королла». Ее на «скорой» доставили в микрорайоновскую больницу с диагнозом «ушиб, ссадина верхней губы». Девочка сидела на переднем сидении в детском кресле.
— Ребенок был пристегнут, находился в специальном удерживающем устройстве, — подчеркнула Виктория Владимировна.
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 16 февраля 2017 г. [17:50]
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