Двойные начисления за содержание жилья заподозрила жительница дома в микрорайоне Молодежном Бердска. Галина Цуканова решила заплатить по счетам за январь и ее очень смутила статья расходов в квитанции на обслуживание общих площадей. Рядом стояли цифры — 90 с лишним рублей с однокомнатной квартиры. Она хочет понять, чем такая строка отличается от содержания жилья.

— Постановление правительства, что с 1 января 2017 года начисления по ОДН будет входить в содержание жилья, как видно, не коснулось УК ПО «Кристалл». Фраза ОДН была заменена на «Коммунальные услуги общественных помещений» и по-прежнему взимается с жильцов. При этом плата за содержание жилья была увеличена на 10%. Хотелось бы знать, как это понимать?, — пишет в «Курьер. Среда. Бердск» Галина Васильевна.

Управляющие компании в феврале ждали вопросов от своих подопечных. Это связано с изменившимися правилами начисления за ОДН. Но пока, говорит директор «Кристалла» Виктор Злобин, ему не поступало обращений от жильцов. Скорее всего, считает он, бердчанка неправильно поняла новшества в квитанции. Все осталось на своих местах, уверяет он:

— Собственник как платил за ОДН, так и он будет платить. Просто раньше это было вразбежку — разница общедомового и поквартирного счетчика, а сейчас — норматив. А плата могла увеличиться после декабрьских собраний жильцов, где утверждались услуги и тарифы.

Строка «Коммунальные услуги по содержанию общего имущества (СОИ)» и есть начисления за водоснабжение, отопление и свет в подъездах и подвалах — бывшая «ОДН», говорит Виктор Викторович. Но помимо поставки ресурсов, эти площади нужно обслуживать, то есть содержать. В содержание жилья входит все: от уборки лестниц до ремонта сетей.

— Мытье подъездов — это мелочи жизни. Сюда входят и подготовка дома к зиме, промывка системы отопления, обслуживание системы горячего и холодного водоснабжения. Потом начинается завоздушивание, что-то где-то прорвало, то есть текущее содержание, — пояснил Злобин.

Подробное разъяснение по новой схеме начисления ОДН «Курьер. Среда. Бердск» дала Татьяна Золотухина, начальник отдела энергетики и ЖКХ администрации Бердска:

— Норматив, который утвержден департаментом по тарифам на ОДН, включен с 1 января 2017 года в содержание жилья. В индивидуальном потреблении на квартиру вопросов нет: куб потратили — за куб заплатили. Что касается ОДН, то они начисляются по нормативу. Например, за воду расчет происходит следующим образом: 0,027 куба умножается на общую площадь мест общего пользования (в разных домах количество квадратов разное) — получается объем на общедомовые нужны по нормативу. Дальше делим на общую площадь квартир, и у нас получился объем на квадратный метр площади жилья. После этого мы умножаем на количество квадратных метров квартиры и получается сумма на ОДН.

Татьяна Владимировна посоветовала собственника квартир обратить внимание на постоянство новых начислений за ОДН. Сумма должна оставаться неизменной из месяца в месяц — до июля 2017 года, когда власть региона утвердит новые тарифы.

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