Российская экономика вновь вышла на траекторию роста, а с ней и доходы россиян. Теперь и потребление должно увеличиться, уверены в правительстве. Но сами россияне о собственных перспективах пока не догадываются и предпочитают сберегательную модель поведения.

Негативные ожидания не оправдались, российская экономика по итогам 2016 года хотя и ушла в минус, но год все-таки был закончен «на положительной ноте». Таким был лейтмотив доклада министра экономического развития Максима Орешкина президенту Владимиру Путину во время рабочей встречи в «Ново-Огарево» в среду.

Ранее Росстат сообщил, что экономика России ушла в минус на 0,2%.

В 2017 году Орешкин ожидает от экономики, что «рост будет более широкий, затронет в том числе и потребительский сектор».

Наконец, Орешкин сообщил, что министерство «ожидает восстановления денежных доходов населения». До каких уровней, не уточнил. Но в итоге российская экономика, прогнозирует министр, вырастет в 2017 году на 2%.

Министр знал, на чем сделать акцент в докладе президенту. В декабре прошлого года в ходе пресс-конференции Путин попенял правительству за сокращение доходов населения. «У нас припали реально располагаемые доходы населения, что само по себе не очень хорошо, но это ведет к снижению потребительского спроса, отражается в конечном итоге на инвестициях», — сказал президент, выразив надежду, что доходы все-таки вырастут в 2017-м.

Так что министр, отвечающий в России за экономический рост, не разочаровал президента. Хотя, конечно, поводов для оптимизма по поводу роста доходов россиян и потребления не так уж и много. По Росстату, реально располагаемые доходы населения падают уже третий год подряд. За 2016 год доходы упали на 5,9% в реальном выражении по сравнению с 2015 годом. В 2015 году было падение на 3,2%, в 2014 году они снизились на 0,7%.

Средняя заработная плата по итогам 2016 года составила 36 703 руб. в месяц и выросла на 7,7% к 2015 году. Но в реальном выражении средняя зарплата в прошлом году увеличилась всего на 0,6%, а реальный размер пенсий упал на 3,4%.

На самом деле все не так уж плохо, как это представляет Росстат, возражают в Центробанке. По мнению регулятора, Росстат может неверно оценивать потребительскую активность в стране. На самом деле она может быть выше, но из-за методологических особенностей занижена. Об этом ЦБ высказался в февральском бюллетене, озаглавленном «О чем говорят тренды».

В декабре снижение розничного товарооборота ускорилось и составило 5,9% год к году, отмечает ЦБ. При этом продажи продовольственных товаров в годовом выражении сократились существеннее, чем непродовольственные: 6,5% и 5,3% соответственно.

«Такая динамика нетипична для потребления в период экономической рецессии, что ставит под сомнение корректность статистики розничных продаж», — говорится в бюллетене ЦБ.

Вполне возможно, что с учетом структурных изменений в экономике, в том числе поведения потребителей, сезонность динамики розничных продаж внутри года изменилась. В частности, традиционный декабрьский бум сейчас может быть меньше, чем наблюдалось ранее. Однако методы сезонного сглаживания могут учесть колебание сезонности только через три года после ее изменения, поэтому текущая оценка динамики оборота за декабрь 2016 года может быть заниженной.

Не все так просто и с платными услугами. Спрос на них у населения был достаточно устойчивым.

В 2016 году наблюдался рост предоставления транспортных, бытовых, туристических услуг и услуг культуры относительно предыдущего года. «Это может говорить о постепенном оживлении потребительского спроса», — отмечает ЦБ.

У экспертов тоже есть претензии к официальной статистике. Она учитывает как доходы только зарплату, а прочие доходы россиян не суммируются, что опять же искажает статистику. «Номинальные расходы на конечное потребление выросли с 58,1 трлн руб. в 2015 году до 59,6 трлн руб. в 2016 году (на 1496,4 млрд руб., или на 2,6%), тогда как оплата труда и смешанные доходы, не наблюдаемые прямыми статистическими методами, увеличились за тот же период с 37,5 трлн руб. до 39,9 трлн руб. (на 2504,8 млрд руб., или на 6,7%)», — говорится в февральском мониторинге социально-экономического самочувствия россиян (издается Российской академией народного хозяйства и госслужбы).

Тем не менее эксперты РАНХиГС отмечают сокращение оборота розничной торговли, что является прямым, хотя и не единственным следствием снижения доходов россиян. Объем розничной торговли за 2016 год, по данным экспертов, составил 28,1 трлн руб. в номинальном выражении. Это незначительное изменение относительно 2015 года.

Но с учетом инфляции в сопоставимых ценах розничные продажи по итогам 2016 года сократились на 5,2%. В том числе на 5,1% меньше, чем в 2015-м, было продано продовольственных товаров и на 5,3% непродовольственных товаров.

Из-за роста цен на алкоголь россияне даже стали меньше пить. Алкогольные напитки подорожали на 6,4% (январь 2017 года к январю 2016 года), что, как и в предыдущие месяцы, выше инфляции.

«Розничные продажи алкоголя сократились за 2012–2016 годы с 9,2 л до 6,6 л абсолютного алкоголя на душу населения в год. Доля расходов на алкогольную продукцию за пять лет снизилась с 5,4% до 4,7% потребительских расходов домашних хозяйств», — подсчитали в РАНХиГС.

Эксперты также не разделяют оптимизма Орешкина по поводу положительных тенденций в текущем году. В январе потребительские цены росли, хотя и умеренно, продолжая тренд завершившегося года. «Относительно января предыдущего года цены на продовольственные товары выросли на 4,2%. Непродовольственные товары стали дороже на 6,3%, услуги — на 4,4%», — отмечено в мониторинге РАНХиГС. Традиционно для начала года выросли цены на ряд услуг транспорта. В целом рост потребительских цен составил 5% (январь 2017 года к январю 2016 года).

Банковские аналитики сдержанны в оценках потребления. Согласно исследованию Промсвязьбанка, потребление домохозяйств обеспечило 1 п.п. снижения ВВП. Зарплаты не растут, реально располагаемые доходы сокращаются, что вкупе с ростом депозитов физлиц и достаточно низкими темпами роста кредитования говорит о том, что в прошлом году доминировала сберегательная модель поведения населения.

Тем не менее банковские аналитики ожидают в текущем году восстановления потребительского спроса. Он может стать основным драйвером роста экономики в 2017 году. Потребление домохозяйств обеспечит 3 п.п. роста ВВП, прогнозируют в Промсвязьбанке.

Как выразился один из госбанкиров, в 2017 году грядет потребительский бум.

Стимулирует кредитный бум в основном снижение ключевой ставки ЦБ. В четвертом квартале 2016 года российские кредитные организации продолжили снижать процентные ставки по потребительскому кредитованию, сообщил во вторник регулятор. В результате среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (ПСК) снизились почти по всем категориям кредитов по сравнению с третьим кварталом 2016 года (на 0,2–2,2 п.п.) и еще в большей степени — в сравнении с четвертым кварталом 2015-го (на 0,6–7 п.п.).

В сравнении с сопоставимым периодом 2015 года в четвертом квартале 2016-го наблюдалось снижение ПСК по 17 из 20 категорий потребительских кредитов. Продолжается также тенденция снижения ставок по микрозаймам, наметившаяся с конца 2015 года. По 11 из 21 категории потребительских займов микрофинансовых организаций (МФО) в четвертом квартале 2016 года снижение составило от 0,4 до 7,7 п.п. по сравнению с третьим кварталом 2016 года.

Лидер в потребительском сегменте — ипотека. Доля ипотеки в портфеле потребительских кредитов по итогам 2016 года превысила 40%. В среднесрочной перспективе она может вырасти до 70%, подсчитали в АИЖК. Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам в рублях, выданным банками россиянам, снижается, что и стимулирует интерес к рынку недвижимости. В декабре 2016 года средняя ставка по ипотечным кредитам была самой низкой за последние пять лет и составила 11,45%.

По данным агентства, в прошлом году было выдано на 30% больше ипотечных кредитов, чем в 2015-м. Это 1,5 трлн руб. АИЖК прогнозирует, что в этом году объемы выдачи ипотеки составят 1,8 трлн руб.

На этом фоне, отмечают эксперты, население будет постепенно отходить от сберегательной модели. Сдерживающим фактором будут выступать геополитика, санкции, неопределенность с ценами на сырьевые товары и зависимость от них курса национальной валюты

Источник: Газета.ру

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