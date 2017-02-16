USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
В 2016 году издательский дом «БукЪвица» выпустил уникальный проект «Выпускник-2016». Глянцевый журнал был посвящен 300-летию Бердска. Наша мечта о том, чтобы проект был ежегодным, сбылась! В 2017 году при поддержке мэра Бердска «БукЪвица» издаст спецвыпуск журнала «Парад» — «Выпускник-2017» — великолепный подарок для учеников, родителей и учителей.
В новом выпуске, как и в прошлом, каждому выпускному классу Бердска будет посвящена страница, на которой они смогут рассказать о себе. Тема для каждого класса — «Какими мы будем через 10, 20, 30… лет». В журнале мы представим все выпускные классы общеобразовательных школ Бердска, а также выпускников колледжей и школ дополнительного образования.
Уже сейчас мы ищем ответственных, кто сможет курировать выпускные классы своей школы и поддерживать с нами контакт. С нами можно связаться по т. 3-00-10 или написать на почту bkurer@mail.ru с пометкой «Выпускник-2017».
Журнал, который выпускники и учителя получат совершенно бесплатно, выйдет весной 2017 года.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 16 февраля 2017 г. [17:00]
[17:50] Разбила лицо 4-летняя девочка в ДТП с двумя автоледи в Бердске
[17:20] Двойные начисления заподозрила в квитанции за коммуналку жительница Бердска
[17:05] Потребительский бум ожидается в России в 2017 году
[17:50] Разбила лицо 4-летняя девочка в ДТП с двумя автоледи в Бердске
[17:20] Двойные начисления заподозрила в квитанции за коммуналку жительница Бердска
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -14 C°, ветер: 3.9 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -11 C°, ветер: 5.3 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: -10 C°, ветер: 7.2 м.с.
Снег, ветер: южный