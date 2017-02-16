Члены общественной организации «Старый Бердск» с опасением ждут, когда на очередных публичных слушаниях в администрации Бердска будут рассматривать вопрос по кусочку леса между жилыми многоэтажками и муниципальным пляжем.

— Владелец spa-отеля «Крона» в очередной раз предоставил план освоения городского участка леса, — рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» председатель общественной организации «Старый Бердск» Галина Новикова.

Напомним, договор с администрацией на уборку леса рядом с побережьем Обского моря члены общественной организации «Старый Бердск» заключили в августе 2015 года.

Этому событию предшествовало противостояние бердчан и spa-отеля «Крона».

Активисты «Старого Бердска» и другие жители домов №34 и 37 на территории бывшего Бердского дома отдыха более 10 лет ухаживали за кусочком леса рядом с пляжем. Но после того, как отель «Крона» построил на пляже ресторан и занялся деятельностью на участке городских лесов, бердчане стали отстаивать лес и пляж. Так как были уверены, что взяв землю в аренду, «Крона» постепенно ее захватит, уничтожив экосистему леса. А ведь именно этот кусочек леса защищает их дома от ветров, дующих с побережья. Несколько раз горожане обращались с жалобами в администрацию Бердска.

Но особое возмущение жителей вызвало то, что сотрудники «Кроны» начали скашивать подлесок в городском лесу.

На место приезжали депутаты и чиновники. Разговор на повышенных тонах перерос в скандал, итогом которого стал разрыв договора между администрацией и «Кроной» на уборку городского леса. Жители сами решили заключить подобный договор. За лесом они не переставали смотреть и убирать в нем мусор даже после того, как эту обязанность на себя взял spa-отель.

— На картинках освоения территории все выглядит так, как сейчас выглядит территория «Кроны»: искусственный газон, весь кусочек леса вдоль и поперек испещрен искусственными дорожками. Все в фонарях. И отдельно стоящие редкие сосны. Вот такой хотят создать экопарк, — рассказывает общественница Наталья Булавченко.

Общественники уверены, что «Крона» хочет «оттяпать» лес лишь для того, чтобы шире развернуть свою деятельность.

Жители близлежащих домов уже плачут от соседства с «Кроной»: громкая музыка, фейерверки не дают им спокойно жить рядом с первозданной природой. Собственно из-за природы многие из них покупали квартиры в этом месте. Задолго до того, как появился spa-отель.

Бердчанки еще раз повторяют, что именно лес придает муниципальному пляжу свою неповторимость, создает фитонциды.

Сейчас в очередной раз члены «Старого Бердска» собираются отстаивать городской участок леса.

— Мы имеем преимущественное право на заключение следующего договора по уходу за лесом. Если не будет претензий. А их нет. Потому что проводилось огромное количество проверок со стороны управления природными ресурсами. Мы сами приглашали лесников, чтобы они нас консультировали, как правильно ухаживать за лесом, — говорит Галина Владимировна.

Ни в коем случае нельзя отдавать лес в пользование «Кроны», иначе единственный по сути детский пляж превратится в скопище питейных заведений, уверена Наталья Николаевна.

— Парки, рестораны, кафе можно соорудить где угодно. Пляж в другом месте устроить нельзя. Где его создала природа, там он и будет. Мы хотим, чтобы пляж использовался по назначению. Другого места отдыха для семей с детьми нет. Неужели мы будем ущемлять права детей в угоду пьянствующим людям. Для этого у нас много чего понастроено. Мы настаиваем на том, чтобы на территории детского пляжа подобных заведений, как ресторан «Кроны», не было, — возмущена Булавченко.

Этим летом, под предлогом любви к детям, сотрудники spa-отеля соорудили из бревен на территории муниципального леса детский городок. Кому он нужен? — вопрошают бердчанки. Лес летом буквально выбривается и вытаптывается. Уничтожают лес и называют это экопарком, отмечает Наталья Николаевна.

— Мы уже устали отражать набеги на муниципальный кусочек леса. Но почему администрация не может сказать предпринимателю жесткое «нет» — непонятно, — вздыхает Новикова.

Общественники говорили, что, якобы, будут проводиться публичные слушания по муниципальному лесу 22 февраля, но они сами мне позвонили 15 февраля и сообщили, что слушания отменены и когда их будут проводить, неизвестно, сообщает «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова.

Оперативный комментарий по поводу создания на территории городского леса экопарка у руководства spa-отеля «Крона» «Курьер. Среда. Бердск» взять не удалось.

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