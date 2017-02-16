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Несуществующих померанских шпицев продавали в Якутии мошенницы из Новосибирска

Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Амурской области раскрыли четыре факта мошенничества посредством интернета.

Примечательно, что в качестве подозреваемых по ним проходят две жительницы Новосибирска. По версии следствия, женщины продавали амурчанам несуществующих собак, сообщили 16 февраля в местном управлении МВД.

Установлено, что подозреваемые выложили на одном из популярных интернет-сайтов объявления о продаже собак породы померанский шпиц. При этом они указали, что проживают в Амурской области. Потенциальные покупатели переводили им на банковскую карту денежный залог, после чего злоумышленницы переставали отвечать на телефонные звонки.

Полицейскик установили, что лица, подозреваемые в совершении преступлений, находятся в Новосибирске. Денежные средства снимались в банкоматах именно этого города. Сотрудники отдела МВД России «Благовещенский» выехали в командировку в столицу Сибири и задержали подозреваемых — э то жительницы Новосибирска 1976 и 1992 годов рождения.

Они не знакомы между собой, действовали по одинаковой схеме, но независимо друг от друга. На счету 40-летней подозреваемой 3 мошеннических эпизода. Вторая девушка подозревается в одном факте.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.

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Несуществующих померанских шпицев продавали в Якутии мошенницы из Новосибирска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 16 февраля 2017 г. [16:30]

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Курьер.Среда.Бердск

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