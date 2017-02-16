Жители Бердска могут записаться на прием к директору Комбината бытовых услуг Александру Кожину либо к специалистам предприятия. В КБУ объяснили, как это сделать.

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» поступало несколько сообщений о трудностях записи на встречу с руководством муниципального Комбината. Бердчанин Виктор написал, что не смог дозвониться до руководителя отдела общественных связей и, соответственно, так и не дождался записи на прием.

Начальник отдела общественных связей КБУ Дмитрий Хасанов заверил, что руководство Комбината регулярно проводит приемы жителей по личным вопросам, хотя у предприятия нет прямых отношений с жителями. Как поставщик ресурсов КБУ взаимодействует с управляющими компаниями. Тем не менее, Комбинат открыт и доступен для горожан.

По словам Хасанова, если у жителя возникли вопросы к КБУ, он может позвонить в приемную Комбината по телефону 8 (38341) 5-82-07, где проконсультировать, в какой отдел следует обратиться. Если есть необходимость во встрече с руководством или специалистами предприятия, то в приемной дадут прямой телефон начальника отдела общественных связей. Он и определит, в чьей компетенции решение проблемы гражданина. Например, если это вопросы по начислению за жилищно-коммунальные услуги, то ООС организовывает встречу с замдиректора по сбыту. Если решить проблему может только директор КБУ Александр Кожин, то встречу планируют лично с ним.

Как правило, личный прием ведется по пятницам, во второй половине дня.

— Мы коммерческая организация. Но мы открыты, мы стараемся встречаться с гражданами. Даже если директор не сможет встретиться, мы перенаправим вопрос замам или специалистам по компетенции. С 2014 года у нас такая практика, — отмечает Хасанов.

В КБУ добавили, что на сайте предприятия bktrest.ru в разделе «Контакты» можно скачать справочник с телефонами руководителей и специалистов отдела.

От редакции

Знаете ли вы, как ведут прием руководители ведомств и муниципальных предприятий в Бердске? Всегда ли вы попадали на встречу с первыми лицами Бердска, если у вас возникала такая потребность? Напишите в комментариях. «Курьер. Среда. Бердск» расскажет, как попасть на прием к чиновникам и правоохранителям.

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