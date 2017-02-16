Экс-депутата Госдумы РФ и оперную певицу Марию Максакову, являющуюся членом «Единой России», исключат из партии в ближайшее время, заявил «Интерфаксу» секретарь московского отделения единороссов, вице-спикер Мосгордумы Андрей Метельский.

«В силу того, что Максакова имеет двойное гражданство, то в соответствии с уставом партии она не может состоять в наших рядах», — сказал Метельский.

Он уточнил, что экс-депутата Госдумы исключат из «Единой России» в самое ближайшее время.

«Есть процедура принятия в партию, есть процедура исключения из партии. В соответствии с законом и нашим уставом Максакова не может быть членом «Единой России», — подчеркнул секретарь московского отделения.

Ранее в интервью интернет-изданию «Медуза» Максакова заявила, что также является гражданкой Германии.

Максакова со своим мужем, тоже бывшим депутатом Госдумы, но от КПРФ — Денисом Вороненковым, перебрались на Украину. В России на Вороненкова заведено уголовное дело о мошенничестве. Следствие полагает, что в 2011 году он участвовал в хищении здания в Москве. Об объявлении Вороненкова в розыск стало известно вскоре после того, как тот получил украинское гражданство и дал прокуратуре этой страны показания по делу бывшего президента Виктора Януковича, сбежавшего в Россию.

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