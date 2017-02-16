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Экстрасенсы видят живым пропавшего в Шерегеше сноубордиста из Бердска

- Сегодня, 16 числа, нашему малышу исполняется 5 месяцев! И мы планировали накормить его в честь праздника пюрешкой — вкусной грушей! А ещё я обещала нашему малышу найти папу живым! И я хочу выполнить свои обещания! Помогите мне исполнить их! — пишет в соцсетях Валерия Самборская, чей муж без вести пропал в Шерегеше 13 февраля.

— Не смейте переставать верить в Рому и его поиск!!! Он жив!!! Мы найдём живым!!! Верим, он жив и он найдётся живым ближайшие дни!!! — взывает Лера.

Романа Самборского ищут спасатели, полицейские и волонтеры. Уже четвертый день. Как рассказали сегодня, 16 февраля, в управлении МВД по Кемеровской области, пропавшего еще не нашли. И, говорят в полицейском ведомстве, поиски будут продолжаться, «пока не найдут».

Впрочем, в полиции не комментируют версии исчезновения бердчанина и детали поисков. Но подтвердили «Курьер. Среда. Бердск», что опрашивают супругу пропавшего и располагают записью с видеорегистратора, на которой запечатлен человек, похожий на Романа. Он шел по трассе на Чугунаш.

Ясновидящая, к которой обратилась Лера, тоже видит его живым. Якобы экстрасенс сказала, что Рома жив, но ему очень плохо — что-то случилось с головой. Она видит его в 3-5-этажном доме у дороги. С ним якобы трое мужчин, но по каким-то причинам в больницу его не везут. И поэтому ясновидящая уверена, что пропавшего нужно искать.

Лера намерена снять жилье для себя и добровольцев, расширить территорию поиска до Таштагола. Она готова оплачивать расходы на бензин и работу волонтеров, которые не только будут непосредственно участвовать в поиске, но и расклеивать объявления-ориентировки.

В соцсетях советуют искать в 3-5 километрах от дороги, обследовать заброшенные амбары. В четверг из Бердска в Шерегеш отправились добровольцы.

— Народ, мы сегодня вечером выезжаем из Бердска на помощь, нас 4 человека в машине, можем взять еще одного. Если родственникам нужно что-то привезти, готовы захватить с собой! Ребята, кто уже в Геше или собирается ехать, пишите, можно скооперироваться по жилью! — переписываются в соцсетях.

Как сообщал «Курьер. Среда, Бердск», 30-летний Роман Самборский пропал в Шерегеше 13 февраля. Он катался с горы Зеленой с родственниками, и они разъехались. С тех пор местонахождение бердчанина неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 25-30 лет, рост около 180 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы, серо-голубые глаза. Был одет в спортивный горнолыжный костюм темно-синего цвета с серо-голубыми вставками на груди в виде ромба, на левом плече – надпись «Н2О», в черные зимние спортивные ботинки на шнуровке, темные перчатки, горнолыжный шлем, оборудованный видеокамерой, защитные горнолыжные очки с желтой линзой. При себе имел красный рюкзак, в котором находились кофта, носки, ноутбук, сотовый телефон и зарядное устройство. Спускался с горы на сноуборде.

— Ребята! Для меня сейчас любая информация — это глоток надежды и веры! — сообщает Валерия, которая сейчас находится в Шерегеше с 5-месячным сыном.

Новости smi2.ru

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Экстрасенсы видят живым пропавшего в Шерегеше сноубордиста из Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 16 февраля 2017 г. [15:25]

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Курьер.Среда.Бердск

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