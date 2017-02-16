Чиновники от ЖКХ продолжают рейды по городским дворам в поисках крыш и балконов, которые завалены снегом. Вчера, 15 февраля, на очередном заседании штаба по прохождению отопительного сезона руководство отдела энергетики и ЖКХ мэрии Бердска снова показало «позорные» фотоснимки с адресов, где управляющие компании и жильцы так и не договорились сбросить снег.

На этот раз на слайдах оказались не только те дома, которые впервые попал в объектив контролеров. 14 февраля специалисты отдела проехали местам, где нашли нарушения ровно неделю назад. Ощущение дежавю постигло всех, кто был на прошлом заседании штаба: картинки не отличались. Дом №15 на главной улице города оказался единственным, где хозяева самовольно покрытых балконов на последнем этаже почистили козырьки. Дважды в списке опасных оказались: дома №4А и 26 по ул. Комсомольской, №10/2, 19 и 30 по ул. Ленина, №15 на ул. Лелюха и №66 на ул. К. Маркса. При этом, отметила начальник отдела ЖКХ Татьяна Золотухина, некоторые снеговые шапки нависли над пешеходными тротуарами и припаркованными автомобилями.

Выявили и новые точки на карте Бердска, где лучше не ходить по отмосткам зданий: дома №34, 38, 17 и 19 по ул. Комсомольской, №7 и 9 по ул. Лелюха и №2 и 7 в Микрорайоне.

Руководители УК в ответ на замечания снова напомнили, что очищать свои балконы обязаны сами жильцы, но где-то коммунальщики сами сбрасывают с козырьков последствия осадков, когда чистят кровлю. «С жильцами работаем, по картинке видно, что с крыши сами не можем сбросить. Там, где возможно, мы сами сбрасываем», — оправдывается главный инженер УК «СКС» Александр Коркин. Некоторые отчитались, что уже разослали уведомления своим подопечным — и наиболее сознательные уже нанимают чистильщиков. В любом случае компании советуют парковать авто не ближе, чем на 10 метров от края кровли и балконного козырька.

— А что делаете с несознательными? — поинтересовался начальник бердской административно-технической инспекции Павел Дятлов. Он напомнил, что если в положенный срок нерадивые собственники не освободят свои балконы от гор снега, то надзорщики будут штрафовать их: от 1 до 4 тыс. рублей за козырек.

Начальник управления ЖКХ Владимир Захаров попросил УК растягивать сигнальную ленту там, где есть риск сползания снега на головы прохожих и машины. «Никто не говорит, что легко работать с людьми. Сам знаю, сам работаю — трудно это. Но другого выхода у нас нет. Если есть опасность, как на фото с Ленина, 10/2 , то надо огородить. Потому что там и пешеходный трафик, и автомобильны зона — паркуются люди», — высказался Владимир Николаевич.

Всего в бердских дворах коммунальщики насчитали более тысячи опасных балконов. Но пока домоуправителям не удается убедить жителей домов нанимать промышленных альпинистов или работников компании. Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», на прошлой неделе руководители УК хором пожаловались на то, что хозяева опасных козырьков матерят их сотрудников и отказываются платить от 300 до 500 рублей за сброс снега.

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