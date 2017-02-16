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Новосибирской транспортной прокуратурой проведена выездная проверка по факту незаконного осуществления полетов над СНТ «Овражки», расположенном в Новосибирском районе (54 км Ордынской трассы). Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.
Установлено, что житель с. Верх-Тула (пенсионер) самостоятельно изготовил легкий самолет и в течение лета 2016 года выполнял на нем полеты.
— Вопреки требованиям безопасности полетов самолет не имел регистрационных и опознавательных знаков, сертификата летной годности; на борту отсутствовали судовые и бортовые документы, аварийный радиомаяк. Пилот не проходил обязательного медицинского обследования, не имел свидетельства пилота, то есть выполнял полеты, не имея соответствующих знаний и навыков в сфере авиации, — прокомментировали в транспортной прокуратуре.
По результатам проверки Новосибирским транспортным прокурором в отношении правонарушителя возбуждены административные производства по ч.ч. 4, 5 КоАП РФ. В настоящее время пилота сибирский Ространснадзор привлек к административной ответственности, ему назначен штраф в сумме 2000 рублей.
Наряду с этим, транспортной прокуратурой в федеральные суды Кировского и Новосибирского районов направлены исковые заявления к пилоту о запрете выполнения полетов на самодельном самолете до устранения выявленных проверкой нарушений закона и к его сыну(собственнику) – о запрете эксплуатации воздушного судна.
По результатам рассмотрения дел требования транспортной прокуратуры удовлетворены судом в полном объеме.
Как стало известно «Курьер. Среда Бердск», изобретатель — профессиональный летчик, служивший не один десяток лет в военной авиации. Поэтому, уверен, что навыков и знаний для управления самодельным воздушным судном у него достаточно. Он намерен отстоять свое право летать.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 16 февраля 2017 г. [14:45]
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