Школьники, пользующиеся новосибирским муниципальным транспортом по картам, получат возможность ездить в долг. Решение принято после нескольких случаев, когда кондукторы якобы высаживали детей из транспорта на мороз.

«Мы договорились сегодня с [оператором системы безналичного расчета] „Золотой короной“, что она вводит функцию — так называемый овердрафт, — сообщил Локоть журналистам 16 февраля . — То есть для карт, для ребятишек минус какой-то заложить, входить в кредит. Даже если у вас ноль оказался на карточке по какой-то причине, то они вам до определенной суммы возьмут эти расчеты на себя, чтобы потом вы, конечно, погасили этот долг».

Зимой 2016–2017 года СМИ сообщали о нескольких жалобах детей на то, что кондукторы высаживали их на мороз из-за неоплаченного проезда.

Последний факт высадки 8-летней школьницы из немуниципального автобуса, по мнению Локтя, подтверждает актуальность реформы общественного транспорта и переход от наличного расчета на безналичный. По номеру транспортной карты, например, сейчас можно точно установить номер автобуса, фамилии кондуктора и водителя, но она не действует у частных перевозчиков.

Мэрия хочет поставить оборудования для фиксации транзакций по картам частным перевозчикам в 2017 году, передает Тайга.инфо. Отметим, что в 2016-м доля безналичного расчета в транспорте впервые превысила наличный.

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