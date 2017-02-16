В пятницу, 17 февраля, вице-премьер Аркадий Дворкович соберет совещание в правительстве, на котором обсудит с чиновниками реализацию закона Яровой. Об этом рассказал «Ведомостям» один из приглашенных на встречу. Информацию о совещании подтвердил человек в аппарате правительства. По словам обоих собеседников, участники встречи обсудят предложения по изменению закона, подготовленные экспертной рабочей группой под руководством Михаила Абызова.

Она собиралась 19 января этого года, чтобы обсудить общественную инициативу по отмене закона Яровой. Отмену группа не поддержала, но предложила внести в подзаконные акты серьезные уточнения. Об этом говорилось еще в первой версии ее заключения, с которой удалось ознакомиться «Ведомостям». Группа, в частности, рекомендовала правительству провести дополнительную оценку технических, организационных и социальных аспектов применения закона для хранения содержимого телефонных разговоров и интернет-трафика.

Эксперты считают необходимым исключить избыточный трафик из информации, подлежащей хранению, и рассмотреть возможность поэтапного введения сроков хранения операторами данных. Речь идет об интернет-видео, IPTV и другого контента, обеспечивающего до 80% трафика. При этом наибольшую ценность при хранении составляют текстовые сообщения и голосовая информация, следовало из документа.

В новой версии заключения, подготовленного к предстоящему совещанию, говорится, что точные затраты операторов на реализацию закона можно будет оценить после запуска этого проекта. По подсчетам МТС, на это потребуется около 400 млрд руб. ежегодно, по подсчетам экспертной группы – 100 млрд руб.

Пакет антитеррористических поправок в законодательство, разработанный депутатом Госдумы Ириной Яровой и членом Совета Федерации Виктором Озеровым, был принят в 2016 г. Среди прочего он обязывает операторов мобильной связи хранить все записи звонков и любые сообщения, которыми обмениваются пользователи, в течение полугода, а метаданные о фактах соединения – в течение трех лет. Участники рынка настаивали на корректировке многих параметров закона, ссылаясь на то, что хранение такого большого объема информации стоит очень дорого.

Группа по-прежнему считает целесообразным введение поэтапного увеличения сроков и объемов хранения информации. Также в финальном заключении есть рекомендация поддержать идею МТС о создании пилотного проекта по хранению данных, которого требует закон. На чьих сетях может быть создан такой проект, не уточняется. Человек, близкий к экспертной группе, говорит, что сроки реализации закона могут быть сдвинуты до 2019 г., в том числе из-за пилотного проекта.

Экспертное заключение группы под руководством министра по делам открытого правительства Михаила Абызова подготовлено с учетом мнений и позиций МВД, Минкомсвязи, Минпромторга, ФАС и ФСБ, говорится в документе. Вечером 15 февраля телефоны пресс-служб МВД и ФСБ не отвечали. По словам сотрудника одной из спецслужб, ему известно, что эти предложения рассылались и в силовые ведомства. Поддержаны ли они, собеседник «Ведомостей» не говорит. Минкомсвязи не удастся выправить закон Яровой с помощью подзаконных актов

МТС и «Мегафон» поддерживают создание пилотной зоны и готовы участвовать в ее реализации, говорят представители операторов. Это позволит не только оценить стоимость проекта, но и понять, насколько вообще приоритетны различные типы хранимой информации, определить целесообразность хранения той или иной информации, рассмотреть вопрос о сроках хранения, отмечает представитель МТС Дмитрий Солодовников.

Представитель Дворковича отказалась от комментариев. Представитель Абызова подтвердил, что по результатам обсуждения подготовлено экспертное заключение, оно направлено в правительство. Его суть он раскрывать не стал. Представители «Вымпелкома», «Ростелекома» и Tele2 отказались от комментариев.

Логично организовать пилотный проект на сетях «Ростелекома» как крупнейшего оператора с госучастием, считает консультант ПИР-центра Олег Демидов. С высокой вероятностью пилотный проект покажет, что реализация закона в части хранения и обработки требует очень сложного и масштабного комплекса мер, считает эксперт. Это, по его мнению, может привести к тому, что сроки начала хранения будут сдвинуты на 3–4 года либо в закон будут внесены существенные корректировки, которые ограничат перечень хранения метаданными.

Источник: Ведомости

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