Активисты планируют провести шествие памяти Бориса Немцова 26 февраля в центре Новосибирска. Однако мемориальная акция пока не одобрена новосибирскими властями, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» бывший местный лидер «Парнаса» и соратник застреленного политика Егор Савин.

По словам Савина, на шествии ожидается около 100 человек. Колонна намерена пройти от Дома быта на Красном проспекте до памятника жертвам политических репрессий в Нарымском сквере.

— В прошлом году мы устраивали фотовыставку, но власти нам пытались всячески помешать, — вспоминает Савин.

В январе 2017 года в Новосибирске прошел закрытый показ фильма-портрета «Немцов» активиста Владимира Кара-Мурзы. Через пару дней его госпитализировали в тяжелом состоянии. А до показа неизвестные порезали колеса автомобиля Савина, на котором должны были поехать в Барнаул организаторы показа. Но несмотря на все трудности, премьера фильма в Новосибирске прошла успешно, отмечает Савин. На встречу пришло около 100 человек.

Напомним, известного оппозиционера Бориса Немцова убили вечером 27 февраля 2015 года в центре Москвы. В убийстве политика обвиняют в том числе бойцы чеченского батальона «Север» и ряд «неустановленных лиц».

Память Немцова активисты намерены почтить накануне годовщины его смерти по всей России.

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